Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Графити города Нью-Йорка

Пешая прогулка 👣 по Молодёжному Нью-Йорку (Монмантру) с показом рисунков профессиональных уличных художников

Вы увидите непризнанных гениев изобразительного искусства, удивитесь тому как много талантливых самобытных художников живут в Нью-Йорке и как доступно их искусство для каждого.