Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Предоставляем услуги и помощь в открытии банковских счетов в ведущих американских банках Нью Йорка.

Вы получаете счета в одном или двух различных банках Нью-Йорка и банковские карточки VISA или MasterCard

Для открытия счета в банке необходимо предоставить ваш заграничный паспорт, его ксерокопию, международные водительские права и документ подтверждающий ваше постоянное местожительства в любой стране мира для россиян это копия Российского внутреннего паспорта.