Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Предоставляем услуги и помощь в открытии банковских счетов в ведущих американских банках Нью Йорка.
Вы получаете счета в одном или двух различных банках Нью-Йорка и банковские карточки VISA или MasterCard
Для открытия счета в банке необходимо предоставить ваш заграничный паспорт, его ксерокопию, международные водительские права и документ подтверждающий ваше постоянное местожительства в любой стране мира для россиян это копия Российского внутреннего паспорта.
Начало и место завершения
🚩 Atlantic City
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.