Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Открытие счета в одном из ведущих Американских банков

Гид S.
Гид S. – Гид из Атлантик-Сити
Открытие счета в одном из ведущих Американских банков
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $161 за человека

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Открытие счета в одном из ведущих Американских банков
Предоставляем услуги и помощь в открытии банковских счетов в ведущих американских банках Нью Йорка.
Вы получаете счета в одном или двух различных банках Нью-Йорка и банковские карточки VISA или MasterCard
Для открытия счета в банке необходимо предоставить ваш заграничный паспорт, его ксерокопию, международные водительские права и документ подтверждающий ваше постоянное местожительства в любой стране мира для россиян это копия Российского внутреннего паспорта.
Начало и место завершения
🚩 Atlantic City

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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