Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

В этом веселом туре мы пройдем по местам сьемок этого нашумевшего, полюбившегося сериалла 4 подруг. Миранды, Саманты, Керри, Шарлоты
Мы увидим и остановимся в местах, где снимался этот фильм 🎥 Саманта, сcорилась с ночными бабочками. Где Керри получила отказ от своего «Идеального мужчины», где Миранда гуляла со своим малышом и все другие основные сюжеты сериалла. Одновременно мы прогуляемся по самомоу молодёжному району NY — Greenwich Village. Попробуем CapCake из любимой Bakery героинь и поживем их жизнью в кино и реальности.
Минимум 4 человека.
Начало и место завершения
🚩 Atlantic City
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.