Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Секс в большом городе

Гид S.
Гид S. – Гид из Атлантик-Сити
Секс в большом городе
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Секс в большом городе
Секс в большом городе
Секс в Большом городе!
В этом веселом туре мы пройдем по местам сьемок этого нашумевшего, полюбившегося сериалла 4 подруг. Миранды, Саманты, Керри, Шарлоты
Мы увидим и остановимся в местах, где снимался этот фильм 🎥 Саманта, сcорилась с ночными бабочками. Где Керри получила отказ от своего «Идеального мужчины», где Миранда гуляла со своим малышом и все другие основные сюжеты сериалла. Одновременно мы прогуляемся по самомоу молодёжному району NY — Greenwich Village. Попробуем CapCake из любимой Bakery героинь и поживем их жизнью в кино и реальности.
Минимум 4 человека.
Начало и место завершения
🚩 Atlantic City
Секс в большом городе
Секс в большом городе
Секс в большом городе
Секс в большом городе

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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