Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Секс в Большом городе!

В этом веселом туре мы пройдем по местам сьемок этого нашумевшего, полюбившегося сериалла 4 подруг. Миранды, Саманты, Керри, Шарлоты

Мы увидим и остановимся в местах, где снимался этот фильм 🎥 Саманта, сcорилась с ночными бабочками. Где Керри получила отказ от своего «Идеального мужчины», где Миранда гуляла со своим малышом и все другие основные сюжеты сериалла. Одновременно мы прогуляемся по самомоу молодёжному району NY — Greenwich Village. Попробуем CapCake из любимой Bakery героинь и поживем их жизнью в кино и реальности.

Минимум 4 человека.