  1. США
  2. Экскурсии

В гости к тибетским монахам

Гид S.
Гид S. – Гид из Атлантик-Сити
В гости к тибетским монахам
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $500 за человека

    Заказать экскурсию
В гости к тибетским монахам
В гости на Тибет!
В этом увлекательном, неутомительном путешестви через красивые 🤩, ухоженные городки штата Нью Джерси, мы неожиданно попадём в настоящий Буддийский монастырь.
Вы почти на Тибете с их историей 📖 и верой!
Мы познакомимся с древнейшей традицией и историей Буддизма на територии США.
Погуляем по территории парка монастыря, будем присутствовать на молитве и возможно монахи научат Вас необыкновенному способу писания тибетских узоров из цветного песка.
Прододжительность тура 1 день. Отправление из Нью Йорка.
Стоимость тура от 500 $
входные билеты 🎫 в стоимость тура не входят.
При заказе этого тура наши туристы получают в подарок телефонную карту для бесплатных звонков в Россию.
Наши туристы получают дискаунт до 50% на трансфер из отеля в аэропорт.
Бесплатно предоставляем сотовый телефон для разговоров по Америке и в др страны!
Начало и место завершения
🚩 Atlantic City

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Открытие счета в одном из ведущих Американских банков
$161
3 часа
Открытие счета в одном из ведущих Американских банков
Шоппинг по лучшим магазинам Нью-Йорка и в Вудберри Премиум Оутлет
$321
3 часа
Шоппинг по лучшим магазинам Нью-Йорка и в Вудберри Премиум Оутлет
Трансферы Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфию, Чикаго и в другие города.
$107
3 часа
Трансферы Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфию, Чикаго и в другие города.
Трансферы в Нью-Йорке с получением в аэропорту прямого Американского телефонного номера
$161
3 часа
Трансферы в Нью-Йорке с получением в аэропорту прямого Американского телефонного номера
Вашингтон за один день!
$963
13 часов
Вашингтон за один день!
Экскурсия в верхнюю часть Манхеттена с посещением Гарлема
$375
4 часа
Экскурсия в верхнюю часть Манхеттена с посещением Гарлема