Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

В гости на Тибет!
В этом увлекательном, неутомительном путешестви через красивые 🤩, ухоженные городки штата Нью Джерси, мы неожиданно попадём в настоящий Буддийский монастырь.
Вы почти на Тибете с их историей 📖 и верой!
Мы познакомимся с древнейшей традицией и историей Буддизма на територии США.
Погуляем по территории парка монастыря, будем присутствовать на молитве и возможно монахи научат Вас необыкновенному способу писания тибетских узоров из цветного песка.
Прододжительность тура 1 день. Отправление из Нью Йорка.
Стоимость тура от 500 $
входные билеты 🎫 в стоимость тура не входят.
При заказе этого тура наши туристы получают в подарок телефонную карту для бесплатных звонков в Россию.
Наши туристы получают дискаунт до 50% на трансфер из отеля в аэропорт.
Бесплатно предоставляем сотовый телефон для разговоров по Америке и в др страны!