Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

В гости на Тибет!

В этом увлекательном, неутомительном путешестви через красивые 🤩, ухоженные городки штата Нью Джерси, мы неожиданно попадём в настоящий Буддийский монастырь.

Вы почти на Тибете с их историей 📖 и верой!

Мы познакомимся с древнейшей традицией и историей Буддизма на територии США.

Погуляем по территории парка монастыря, будем присутствовать на молитве и возможно монахи научат Вас необыкновенному способу писания тибетских узоров из цветного песка.

Прододжительность тура 1 день. Отправление из Нью Йорка.

Стоимость тура от 500 $

входные билеты 🎫 в стоимость тура не входят.

При заказе этого тура наши туристы получают в подарок телефонную карту для бесплатных звонков в Россию.

Наши туристы получают дискаунт до 50% на трансфер из отеля в аэропорт.

Бесплатно предоставляем сотовый телефон для разговоров по Америке и в др страны!