Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Вашингтон за один день!

Гид S.
Гид S. – Гид из Атлантик-Сити
Вашингтон за один день!
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $963 за человека

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Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!
Посещение всех основных достопримечательностей 🏛️ города Вашингтона.
1. Белый дом со всех сторон.
2. Капитолий
3. Мемориал Джеферсону
4. Мемориал Вашингтону
5. Мемориал Рузвельту.
6. Памятник Альберту Эйнштейну.
7. Национальный молл
8. Мемориал ветернам Вьетнамской войны.
9. Мемориал ветеранам Корейской войны.
10. Посещение Арлингтонского кладбища, где захоронен президент США, Джон Кеннеди
При заказе этого тура, наши туристы получают скидку до 50% на трансфер из гостинницы в аэропорт!
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Начало и место завершения
🚩 Atlantic City
Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!
Вашингтон за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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