Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Посещение всех основных достопримечательностей 🏛️ города Вашингтона.

1. Белый дом со всех сторон.

2. Капитолий

3. Мемориал Джеферсону

4. Мемориал Вашингтону

5. Мемориал Рузвельту.

6. Памятник Альберту Эйнштейну.

7. Национальный молл

8. Мемориал ветернам Вьетнамской войны.

9. Мемориал ветеранам Корейской войны.

10. Посещение Арлингтонского кладбища, где захоронен президент США, Джон Кеннеди

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