Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Поездка из Нью-Йорка в одно из самых популярных мест для туристов, которые любят «ШОППИНГ»

220 складов-магазинов, где вы сможете сэкономить не одну тысячу долларов 💵. Это знаменитый Вудберри Премиум Оутлет в одном из самых зеленых и красивых 🤩 штатов Америки, Нью-Джерси.

Скидки на такие известные бренды, как Энн Тейлор, Armani, Balenciaga, Banana Republic, Burberry, Chloe, Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Neiman Marcus, Michael Kors, Polo Ralph Lauren, Prada, Saks, Fifth Avenue, Том Форд, Tommy Hilfiger и многое другое.

Лучшие бренды, лучшие товары и по самым лучшим ценам. Вы сможете получить дополнительные скидки используя систему купонов, которые получит, каждый из покупателей.

На территории Woodbery Outlets много известных ресторанчиков и кафешек где можно вкусно и недорого перекусить.

Вначале поездки каждый из наших туристов получит распечатанный список всех магазинов предстоящей поездки, схему их расположения и наши рекомендации.

Комфортабельный, вместительный Вэн-Тойота будет вас ждать неограниченное время в опредённом месте на бесплатной парковке прямо возле магазинов. Вы сможете комфортно делать свои покупки и складывать вещи в багажник автомобиля, освобождая руки для дальнейшего шоппинга.

Мы забираем наших туристов от любой гостинницы и доставляем обратно.

Мы помогаем с загрузкой и выгрузкой товаров.

Бесплатные консультации по вопросам покупок, помощь в общении с продавцами, получение дополнительных скидок.

Наши клиенты получают дискаунт до 50% на трансферы из гостинницы в аэропорт!

Каждый наш клиент получает в подарок телефонную карту для бесплатных разговоров с Россией, Украиной или любой другой страной!

Каждая наша группа туристов получает в бесплатное пользование мобильный телефон в прямым американским номером на все время пребывания в США.

Каждая вторая экскурсия ⛳ заказанная у нас, возможна со скидкой 10%

Каждый наш турист получает в подарок уникальный сувенир 🎁 ручной работы в память

о Нью-Йорке!