Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Woodbury Common Premium Outlets — Лучший Шоппинг Америки

Гид S.
Гид S. – Гид из Атлантик-Сити
Woodbury Common Premium Outlets — Лучший Шоппинг Америки
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • $300 за человека

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Woodbury Common Premium Outlets — Лучший Шоппинг Америки
Поездка из Нью-Йорка в одно из самых популярных мест для туристов, которые любят «ШОППИНГ»
220 складов-магазинов, где вы сможете сэкономить не одну тысячу долларов 💵. Это знаменитый Вудберри Премиум Оутлет в одном из самых зеленых и красивых 🤩 штатов Америки, Нью-Джерси.
Скидки на такие известные бренды, как Энн Тейлор, Armani, Balenciaga, Banana Republic, Burberry, Chloe, Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Neiman Marcus, Michael Kors, Polo Ralph Lauren, Prada, Saks, Fifth Avenue, Том Форд, Tommy Hilfiger и многое другое.
Лучшие бренды, лучшие товары и по самым лучшим ценам. Вы сможете получить дополнительные скидки используя систему купонов, которые получит, каждый из покупателей.
На территории Woodbery Outlets много известных ресторанчиков и кафешек где можно вкусно и недорого перекусить.
Вначале поездки каждый из наших туристов получит распечатанный список всех магазинов предстоящей поездки, схему их расположения и наши рекомендации.
Комфортабельный, вместительный Вэн-Тойота будет вас ждать неограниченное время в опредённом месте на бесплатной парковке прямо возле магазинов. Вы сможете комфортно делать свои покупки и складывать вещи в багажник автомобиля, освобождая руки для дальнейшего шоппинга.
Мы забираем наших туристов от любой гостинницы и доставляем обратно.
Мы помогаем с загрузкой и выгрузкой товаров.
Бесплатные консультации по вопросам покупок, помощь в общении с продавцами, получение дополнительных скидок.
Наши клиенты получают дискаунт до 50% на трансферы из гостинницы в аэропорт!
Каждый наш клиент получает в подарок телефонную карту для бесплатных разговоров с Россией, Украиной или любой другой страной!
Каждая наша группа туристов получает в бесплатное пользование мобильный телефон в прямым американским номером на все время пребывания в США.
Каждая вторая экскурсия ⛳ заказанная у нас, возможна со скидкой 10%
Каждый наш турист получает в подарок уникальный сувенир 🎁 ручной работы в память
о Нью-Йорке!
Начало и место завершения
🚩 Atlantic City

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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