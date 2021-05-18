Полезная информация о Берлингтоне
Что нужно знать о Берлингтоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Берлингтоне
14:4521
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Берлингтон
|По-английски
|Burlington
|Население города
|52 472 чел.
|Аэропорт
|Burlington BBF (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/New_York
|Средняя высота
|197 м. от уровня моря