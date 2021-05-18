Полезная информация о Бисмарке
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Местное время в Бисмарке
13:4539
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Бисмарк
|По-английски
|Bismarck
|Столица региона
|Бисмарк является столицей региона
|Население города
|71 167 чел.
|Аэропорт
|Бисмарк BIS
|Часовой пояс
|America/Chicago
|Средняя высота
|520 м. от уровня моря
Где находится Бисмарк на карте
Бисмарк
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