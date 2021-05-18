Всё о Бисмарке

Полезная информация о Бисмарке

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Местное время в Бисмарке
13:4539
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаБисмарк
По-английскиBismarck
Столица регионаБисмарк является столицей региона
Население города71 167 чел.
АэропортБисмарк BIS
Часовой поясAmerica/Chicago
Средняя высота520 м. от уровня моря

Где находится Бисмарк на карте

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