Полезная информация о Блэксбурге
Что нужно знать о Блэксбурге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Блэксбурге
14:4545
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Блэксбург
|По-английски
|Blacksburg
|Население города
|44 215 чел.
|Аэропорт
|Virginia Tech BCB (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/New_York
|Средняя высота
|631 м. от уровня моря