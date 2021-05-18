Всё о Блэксбурге

Полезная информация о Блэксбурге

Что нужно знать о Блэксбурге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Блэксбурге
14:4545
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаБлэксбург
По-английскиBlacksburg
Население города44 215 чел.
АэропортVirginia Tech BCB (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота631 м. от уровня моря

Где находится Блэксбург на карте