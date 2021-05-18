Всё о Боулдере

Полезная информация о Боулдере

Что нужно знать о Боулдере: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Боулдере
14:4600
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаБоулдер
По-английскиBoulder City
Население города15 551 чел.
АэропортыBoulder Municipal WBU, Broker Inn WBI, Hiltons Har H WHH (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Los_Angeles
Средняя высота768 м. от уровня моря

Где находится Боулдер на карте