Полезная информация о Бойсе
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Местное время в Бойсе
13:5649
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Бойсе
|По-английски
|Boise
|Столица региона
|Бойсе является столицей региона
|Население города
|145 987 чел.
|Аэропорт
|Говен-Филд BOI
|Часовой пояс
|America/Boise
|Средняя высота
|834 м. от уровня моря
Где находится Бойсе на карте
Бойсе