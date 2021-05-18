Всё о Бойсе

Полезная информация о Бойсе

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Местное время в Бойсе
13:5649
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаБойсе
По-английскиBoise
Столица регионаБойсе является столицей региона
Население города145 987 чел.
АэропортГовен-Филд BOI
Часовой поясAmerica/Boise
Средняя высота834 м. от уровня моря

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Бойсе

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