Всё о Бриджпорте

Полезная информация о Бриджпорте

Что нужно знать о Бриджпорте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бриджпорте
14:4609
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаБриджпорт
По-английскиBridgeport
Население города147 629 чел.
АэропортIgor I. Sikorsky Memorial BDR (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота3 м. от уровня моря

Где находится Бриджпорт на карте