Полезная информация о Бриджпорте
Что нужно знать о Бриджпорте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бриджпорте
14:4609
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Бриджпорт
|По-английски
|Bridgeport
|Население города
|147 629 чел.
|Аэропорт
|Igor I. Sikorsky Memorial BDR (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/New_York
|Средняя высота
|3 м. от уровня моря