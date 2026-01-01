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Роуд-трип по западу США: Чикаго, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, одноэтажная Америка и нацпарки

Зайон, Брайс, Гранд-Каньон, каньон Антилопы, долины Гоблинов и Монументов, Голливуд и Сан-Диего
Миля за милей мы объедем запад США.

Начнём в пульсирующем, пропитанном ритмами джаза Чикаго, который ещё век назад держали в кулаке гангстеры.

Продолжим в Лас-Вегасе — ослепительном и греховном мираже посреди пустыни,
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где в свете неона можно потерять счёт времени и проиграть всё.

Изучим Лос-Анджелес — мир гламура, голливудского кино, воплотившихся и разбитых мечт, в котором каждый второй ждёт свою минуту славы.

Увидим провинциальную непарадную Америку вдали от мегаполисов — Вильямс, Селигман, Сан-Диего, пригороды, где знают всех соседей и по воскресеньям ходят в церковь семьями.

А также прочувствуем всю мощь нетронутой природы Юты и Аризоны: посетим Гранд-Каньон, каньон Антилопы, долину Монументов, нацпарки «Зайон» и «Брайс» — дом навахо и других коренных племён, для которых эти земли священны.

Роуд-трип по западу США: Чикаго, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, одноэтажная Америка и нацпарки
Роуд-трип по западу США: Чикаго, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, одноэтажная Америка и нацпарки
Роуд-трип по западу США: Чикаго, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, одноэтажная Америка и нацпарки

Описание тура

Организационные детали

Последовательность маршрута может быть незначительно изменена.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в США

По прибытии — самостоятельный трансфер в отель.

Добро пожаловать в СШАДобро пожаловать в США
2 день

Архитектура, ночная жизнь и гангстеры Чикаго

Чикаго. Погрузимся в сочетание архитектурных стилей, вспомним о гангстерских временах и Великом пожаре, полюбуемся городом со смотровой небоскрёба.

А также увидим:
— Великолепную милю — торговое сердце мегаполиса с универмагами, бутиками и ресторанами
— Большого Джона — центр Джона Хэнкока, которому долгое время не было равных по высоте
— водонапорную башню — гордость города, самое старое сооружение, пережившее Великий пожар
— роскошный отель «Дрейк», где останавливались главы государств и деятели искусства
— офис газеты «Чикаго Трибьюн»
— мост Дюсейбл, чьи башни рассказывают об исторических событиях
— знаменитый театр, получивший прозвище «Чудо-театр мира»
— Стейт-стрит, прославленную в песне Фрэнка Синатры
— железнодорожную петлю, окольцевавшую целый район
— начало трассы 66, которая заканчивается в Санта-Монике
— уникальный по экспозициям и ландшафту Миллениум-парк и его символ — полированную фасоль
— крупнейший городской парк имени президента Гранта и его сокровище — Букингемский фонтан
— Художественный музей с коллекцией импрессионистского и американского искусства
— Филдовский музей естественной истории и его главный экспонат — скелет тираннозавра Сью
— планетарий, аквариум, спортивную арену команды Chicago Bears и многочисленные небоскрёбы

Мир спикизи и мафии. Прикоснёмся к ночной жизни Чикаго. Обсудим Сухой закон, кровожадные разборки мафиози, бары с потайным входом по паролю, легенд блюза и джаза и, конечно, Аль Капоне. Сходим в любимый джазовый клуб знаменитого гангстера и полюбуемся мегаполисом в вечерних огнях.

Архитектура, ночная жизнь и гангстеры ЧикагоАрхитектура, ночная жизнь и гангстеры Чикаго
3 день

Круиз по реке Чикаго и озеру Мичиган, прогулка по пригороду, дегустация хот-дога

Круиз. Увидим мегаполис с нового ракурса — с воды. С палубы рассмотрим фасады зданий и стальные разводные мосты, великое озеро Мичиган и рукотворную реку Чикаго, выросшую из заболоченного канала в главную артерию города.

Пригород Чикаго и дегустация хот-дога. Отправимся в Эванстон. Посетим один из лучших вузов страны — Северо-Западный университет. В храме познакомимся с вероучением бахаи, пришедшем из Ирана. Увидим особняк в стиле георгианской колониальной архитектуры из комедии «Один дома». А также поговорим о жизни в одноэтажной нетуристической Америке и попробуем символ чикагской уличной еды — хот-дог.

Круиз по реке Чикаго и озеру Мичиган, прогулка по пригороду, дегустация хот-догаКруиз по реке Чикаго и озеру Мичиган, прогулка по пригороду, дегустация хот-дога
4 день

Перелёт в Лас-Вегас

В планах на день — рейс в Город грехов.

Перелёт в Лас-ВегасПерелёт в Лас-Вегас
5 день

Лас-Вегас

Посвятим прогулку гостиницам-городам, поражающим размерами, блеском и изобретательностью строителей. Во многих проходят бесплатные красочные шоу.

Мы осмотрим отели:
— «Луксор» в виде чёрной пирамиды
— «Нью-Йорк», который никогда не спит, как и настоящий город
— «Цезарь Палас» — уголок Древнего Рима
— «Венецианец» с каналом, где можно послушать пение гондольера или оперу
— «Монмартр» с Эйфелевой башней и мелодиями шансона
— «Белладжио» с танцующим фонтаном, оранжереей, стеклянной клумбой и потоками шоколада
— «Винн», где показывают представления на воде
— «Фламинго», старейший отель Вегаса, построенный гангстером Багси Сигелом, — символ гламура 50-х, смокингов, шампанского и соблазна

Затем — свободное время. Можно сходить в «Цирк дю Солей» или заказать вечернюю экскурсию по центру.

Лас-ВегасЛас-Вегас
6 день

Нацпарки "Зайон" и "Брайс"

Зайон. Посетим северный рукав реки Вирджиния в песчаниках Навахо. Стены каньона окрашены в рыжеватые и бронзовые тона — такой цвет придают железо и марганец.

Брайс. Следующий на нашем пути — гигантский природный амфитеатр, созданный эрозией на плато Паунтсаугант. Осмотрим причудливые скальные образования худу — колонны, шпили и арки.

Нацпарки "Зайон" и "Брайс"Нацпарки "Зайон" и "Брайс"
7 день

Парки "Капитол-Риф", "Гоблин-Валли", "Арчес"

Капитол-Риф. Погуляем по глубокой борозде в земной коре из осадочных пород разных эпох. Они до сих пор подвергаются эрозии и образуют всё новые утёсы, пещеры, шпили, арки.

Гоблин-Валли. Увидим глиняную равнину, вымытую паводковыми водами. Тысячи необычных худу напоминают грибы или гоблинов.

Арчес. Полюбуемся арками из розового песчаника. Некоторые по цвету похожи на слоёный пирог с разноцветными слоями. А по форме изваяния напоминают небоскрёбы, людей, деревья, окна.

Парки "Капитол-Риф", "Гоблин-Валли", "Арчес"Парки "Капитол-Риф", "Гоблин-Валли", "Арчес"
8 день

Долина Монументов, каньон Глен, озеро Паэулл

Долина Монументов. Один из символов США находится в резервации племени навахо. Увидим останцы из красного песчаника — монолитные глыбы почти правильной прямоугольной формы с плоскими вершинами. Вспомним снимавшиеся здесь фильмы: «Назад в будущее-3», «Беспечный ездок», «Форрест Гамп».

Каньон Глен и озеро Пауэлл. Окинем пейзажи взглядом с моста над пропастью. Перед нами откроются огромное искусственное водохранилище и тёмно-красный каньон с ажурными берегами.

Долина Монументов, каньон Глен, озеро ПаэуллДолина Монументов, каньон Глен, озеро Паэулл
9 день

Каньон Антилопы и Гранд-Каньон

Каньон Антилопа. Посетим один из самых фотографируемых каньонов мира, известный причудливыми формами скал и игрой света на их стенах. Считается, что блики напоминают шкурку благородного животного — отсюда и название.

Гранд-Каньон. Ни одно описание не может по-настоящему подготовить к масштабу и величию этого фантастического места. Здесь захватывает дух от видов и энергетики — просто насладимся моментом.

Каньон Антилопы и Гранд-КаньонКаньон Антилопы и Гранд-Каньон
10 день

Вильямс, Селигман

Вильямс. Погуляем по городку на первом американском хайвее — трассе 66, ставшей символом Америки. Здесь ощущается провинциальный уют и сохранился дух прошлого — деревянные домики, старые мотели, вывески и трамвайчики.

Селигман. Это настоящий музей трассы 66, где живёт всего несколько сотен жителей. Однако благодаря винтажной эстетике городок знаменит на весь мир. Увидим старые авто, неоновые вывески, ретромагазины, раскрашенные вручную фасады — воплощение американской мечты.

Вильямс, СелигманВильямс, Селигман
11 день

Сан-Диего

На экскурсии изучим:
— Хрустальный собор из более чем 10 000 зеркальных стеклянных панелей. Изначально здесь проповедовали для тех, кто предпочитал молиться, не покидая автомобиля
— старый центр, где экзотическим образом сплелись традиции Испании, Мексики и Америки времён золотой лихорадки
— новый Сан-Диего и набережную с современными скульптурами, советской подлодкой, старинными парусниками, авианосцем
— даунтаун с футуристичными небоскрёбами и район Газовых фонарей рубежа 19–20 веков
— парк Бальбоа с экзотическими растениями в оранжерее, прудом с лилиями и органом под открытым небом
— сады роз и кактусов, Музей изобразительного искусства
— полуостров Коронадо, соединённый с материком изогнутым мостом. Здесь находятся самый дорогой район города и отель, в котором снимали «В джазе только девушки»
— многочисленные лавки табака, сладостей, посуды и бытовых принадлежностей в старинном стиле, мексиканские рестораны

Сан-ДиегоСан-Диего
12 день

Лос-Анджелес

Напоследок исследуем:
— даунтаун, китайский квартал, колыбель города — Ольвера-стрит
— старейшую испанскую церковь и шедевр современного зодчества — собор Девы Марии
— музыкальный район и 4 театра
— отель «Билтмор», в котором зародилась идея создания Американской киноакадемии
— Першинг-сквер — первый городской парк
— Бродвей — призрак довоенной Америки
— улицу заброшенных кинотеатров и район драгоценностей
— один из крупнейших выставочных центров США и арену, где вручают «Грэмми»
— Брэдбери-билдинг — мечту 19 века о веке 21
— Голливуд, надпись Hollywood и масонскую ложу
— Беверли-Хиллз — район старых денег, которые вкладывали в недвижимость первые нефтяные магнаты и деятели кино
— маленький Париж, где рождалась американская фабрика грёз
— оскаровские места — отель «Рузвельт», театр «Кодак», Китайский театр, Аллея звёзд
— японский ресторан в стиле дворца 14 века
— улица-магазин Родео-драйв и место народных гуляний по выходным Сансет-стрип
— отель «Редженси Уилшир», в котором снимали фильм «Красотка»
— отель «Беверли Хилтон» — местный Белый дом
— парк Серые камни и замок первооткрывателя лос-анджелесской нефти
— здания Fox, MGM, МTV, Yahoo, Universal, Sony
— церковь мормонов и могилу Мэрилин Монро
— Уилширский коридор с элитными кондоминиумами и гольф-поле, на которое рухнул самолёт Харрисона Форда
— многочисленные роскошные отели, особняки, небоскрёбы
— Санта-Монику и набережную Тихого океана

По окончании экскурсии — самостоятельный трансфер в аэропорт.

Лос-АнджелесЛос-Анджелес

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
За одного при 2-местном размещении в отелях эконом$3300
1-местное проживание в отелях эконом$4700
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы до/от аэропортов ко внутреннему рейсу в 4-й день
  • Дегустация хот-дога
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Чикаго и обратно в ваш город из Лос-Анджелеса
  • Внутренний авиаперелёт - от $300
  • Трансферы от/до аэропортов в 1-й и 12-й дни - групповой $35 / индивидуальный $160
  • Питание
  • Входные билеты - $580
  • 1-местное проживание - $4700
  • Повышение категории отеля
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Чикаго, 18:00
Завершение: Лос-Анджелес, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Чикаго
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы базируемся в одном из самых красивых городов США, в Чикаго. Наша компания приглашает в групповые туры русскоговорящих туристов со всего мира. У нас интересные маршруты и профессиональные гиды. А также
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по запросу мы ищем попутчиков, чтобы вы смогли сэкономить на размещении в отелях. Наша цель – влюбить вас в Америку и заставить возвращаться снова и снова. Приезжайте к нам, берите своих родственников, друзей, коллег! Америка – удивительная страна, которая никого не оставляет равнодушным! Кроме групповых туров, мы проводим на регулярной основе по расписанию групповые экскурсии во многих американских городах. Теперь туристам-одиночкам не придётся переплачивать за индивидуальный сервис. Достаточно спланировать свою самостоятельную поездку под даты наших групповых экскурсий, и тогда вы сможете существенно сэкономить!

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