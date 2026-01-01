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Авторские туры в Чикаго

Найдено 2 тура в Чикаго на русском языке, цены от $850. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Роуд-муви по западу США: Чикаго, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, одноэтажная Америка и нацпарки
На машине
12 дней
Роуд-муви по западу США: Чикаго, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, одноэтажная Америка и нацпарки
Зайон, Брайс, Гранд-Каньон, каньон Антилопы, долины Гоблинов и Монументов, Голливуд и Сан-Диего
Начало: Чикаго, 18:00
29 сен в 18:00
$3300 за человека
Выходные в городе архитектурных контрастов, гангстеров и джаза - Чикаго
На машине
Круизы
4 дня
Выходные в городе архитектурных контрастов, гангстеров и джаза - Чикаго
С круизом, дегустацией хот-дога и вечером в любимом клубе Аль Капоне (в мини-группе)
Начало: Чикаго, 10:00
30 авг в 10:00
19 окт в 10:00
$850 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Чикаго

Самые популярные туры в Чикаго
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2:
  1. Роуд-муви по западу США: Чикаго, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, одноэтажная Америка и нацпарки;
  2. Выходные в городе архитектурных контрастов, гангстеров и джаза - Чикаго.
Сколько стоит тур в Чикаго в июле 2026
Сейчас в Чикаго можно забронировать 2 тура от 850 до 3300.
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