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На машине 12 дней Роуд-муви по западу США: Чикаго, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, одноэтажная Америка и нацпарки Зайон, Брайс, Гранд-Каньон, каньон Антилопы, долины Гоблинов и Монументов, Голливуд и Сан-Диего Начало: Чикаго, 18:00 $3300 за человека На машине Круизы 4 дня Выходные в городе архитектурных контрастов, гангстеров и джаза - Чикаго С круизом, дегустацией хот-дога и вечером в любимом клубе Аль Капоне (в мини-группе) Начало: Чикаго, 10:00 $850 за человека

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