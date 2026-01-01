Роуд-муви по западу США: Чикаго, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, одноэтажная Америка и нацпарки
Зайон, Брайс, Гранд-Каньон, каньон Антилопы, долины Гоблинов и Монументов, Голливуд и Сан-Диего
Начало: Чикаго, 18:00
29 сен в 18:00
$3300 за человека
Выходные в городе архитектурных контрастов, гангстеров и джаза - Чикаго
С круизом, дегустацией хот-дога и вечером в любимом клубе Аль Капоне (в мини-группе)
Начало: Чикаго, 10:00
30 авг в 10:00
19 окт в 10:00
$850 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Чикаго
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