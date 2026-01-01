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Выходные в городе архитектурных контрастов, гангстеров и джаза - Чикаго

С круизом, дегустацией хот-дога и вечером в любимом клубе Аль Капоне (в мини-группе)
Мы раскроем не открыточный, а настоящий Чикаго. Стальные каркасы небоскрёбов здесь напоминают — город восстал из пепла после Великого пожара. Мы изучим его при свете дня, а вечером заглянем в
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спикизи — нелегальные бары эпохи Сухого закона.

Здесь, в густом полумраке, звучал джаз и вполголоса обсуждали сделки, а власть держали не законы, а люди вроде Аль Капоне. В круизе увидим мегаполис ещё с одного ракурса — с воды. А в финале сменим бешеный ритм на уют пригорода — погуляем среди аккуратных домиков Эванстона.

Отыщем особняк Маккалистеров из «Один дома», как местные перекусим хот-догом и обсудим, как живут простые американцы — бегают по утрам, устраивают барбекю с соседями или болеют за любимую команду.

Выходные в городе архитектурных контрастов, гангстеров и джаза - Чикаго
Выходные в городе архитектурных контрастов, гангстеров и джаза - Чикаго
Выходные в городе архитектурных контрастов, гангстеров и джаза - Чикаго

Описание тура

Организационные детали

Последовательность маршрута может быть изменена, так как в Чикаго часто проходят спортивные мероприятия и митинги, которые сказываются на автомобильном движении.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Чикаго

По прибытии — самостоятельный трансфер в отель.

Добро пожаловать в ЧикагоДобро пожаловать в Чикаго
2 день

Архитектура, ночная жизнь и гангстеры Чикаго

Знакомство с Чикаго. Погрузимся в сочетание архитектурных стилей, вспомним о гангстерских временах и Великом пожаре, полюбуемся городом со смотровой небоскрёба.

А также увидим:
— Великолепную милю — торговое сердце мегаполиса с универмагами, бутиками и ресторанами
— Большого Джона — центр Джона Хэнкока, которому долгое время не было равных по высоте
— водонапорную башню — гордость города, самое старое сооружение, пережившее Великий пожар
— роскошный отель «Дрейк», где останавливались главы государств и деятели искусства
— офис газеты «Чикаго Трибьюн»
— мост Дюсейбл, чьи башни рассказывают об исторических событиях
— знаменитый театр, получивший прозвище «Чудо-театр мира»
— Стейт-стрит, прославленную в песне Фрэнка Синатры
— железнодорожную петлю, окольцевавшую целый район
— начало трассы 66, которая заканчивается в Санта-Монике
— уникальный по экспозициям и ландшафту Миллениум-парк и его символ — полированную фасоль
— крупнейший городской парк имени президента Гранта и его сокровище — Букингемский фонтан
— Художественный музей с коллекцией импрессионистского и американского искусства
— Филдовский музей естественной истории и его главный экспонат — скелет тираннозавра Сью
— планетарий, аквариум, спортивную арену команды Chicago Bears и многочисленные небоскрёбы

Мир спикизи и мафии. Прикоснёмся к ночной жизни Чикаго. Обсудим Сухой закон, кровожадные разборки мафиози, бары с потайным входом по паролю, легенд блюза и джаза и, конечно, Аль Капоне. Сходим в любимый джазовый клуб знаменитого гангстера и полюбуемся мегаполисом в вечерних огнях.

Архитектура, ночная жизнь и гангстеры ЧикагоАрхитектура, ночная жизнь и гангстеры Чикаго
3 день

Круиз по реке Чикаго и озеру Мичиган, прогулка по пригороду, дегустация хот-дога

Круиз. Увидим мегаполис с нового ракурса — с воды. С палубы рассмотрим фасады зданий и стальные разводные мосты, великое озеро Мичиган и рукотворную реку Чикаго, выросшую из заболоченного канала в главную артерию города.

Пригород Чикаго и дегустация хот-дога. Отправимся в Эванстон. Посетим один из лучших вузов страны — Северо-Западный университет. В храме познакомимся с вероучением бахаи, пришедшем из Ирана. Увидим особняк в стиле георгианской колониальной архитектуры из комедии «Один дома». А также поговорим о жизни в нетуристической одноэтажной Америке и попробуем символ чикагской уличной еды — хот-дог.

Круиз по реке Чикаго и озеру Мичиган, прогулка по пригороду, дегустация хот-догаКруиз по реке Чикаго и озеру Мичиган, прогулка по пригороду, дегустация хот-дога
4 день

Возвращение домой

Трансфер к аэропорту — самостоятельно.

Возвращение домойВозвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
1-местное проживание в отеле эконом$1100
1-местное проживание в отеле премиум$2200
1-местное проживание в отеле стандарт$1500
За одного при 2-местном размещении в отеле премиум$1400
За одного при 2-местном размещении в отеле стандарт$1100
За одного при 2-местном размещении в отеле эконом$850
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Дегустация хот-дога
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Чикаго и обратно в ваш город
  • Трансферы от/до аэропорта - групповой $45 / индивидуальный $170
  • Питание
  • Входные билеты - $130
  • 1-местное проживание - $1100
  • Повышение категории отеля
  • Виза
Место начала и завершения?
Чикаго, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Чикаго
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы базируемся в одном из самых красивых городов США, в Чикаго. Наша компания приглашает в групповые туры русскоговорящих туристов со всего мира. У нас интересные маршруты и профессиональные гиды. А также
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по запросу мы ищем попутчиков, чтобы вы смогли сэкономить на размещении в отелях. Наша цель – влюбить вас в Америку и заставить возвращаться снова и снова. Приезжайте к нам, берите своих родственников, друзей, коллег! Америка – удивительная страна, которая никого не оставляет равнодушным! Кроме групповых туров, мы проводим на регулярной основе по расписанию групповые экскурсии во многих американских городах. Теперь туристам-одиночкам не придётся переплачивать за индивидуальный сервис. Достаточно спланировать свою самостоятельную поездку под даты наших групповых экскурсий, и тогда вы сможете существенно сэкономить!

Тур входит в следующие категории Чикаго

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