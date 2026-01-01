Знакомство с Чикаго. Погрузимся в сочетание архитектурных стилей, вспомним о гангстерских временах и Великом пожаре, полюбуемся городом со смотровой небоскрёба.

А также увидим:

— Великолепную милю — торговое сердце мегаполиса с универмагами, бутиками и ресторанами

— Большого Джона — центр Джона Хэнкока, которому долгое время не было равных по высоте

— водонапорную башню — гордость города, самое старое сооружение, пережившее Великий пожар

— роскошный отель «Дрейк», где останавливались главы государств и деятели искусства

— офис газеты «Чикаго Трибьюн»

— мост Дюсейбл, чьи башни рассказывают об исторических событиях

— знаменитый театр, получивший прозвище «Чудо-театр мира»

— Стейт-стрит, прославленную в песне Фрэнка Синатры

— железнодорожную петлю, окольцевавшую целый район

— начало трассы 66, которая заканчивается в Санта-Монике

— уникальный по экспозициям и ландшафту Миллениум-парк и его символ — полированную фасоль

— крупнейший городской парк имени президента Гранта и его сокровище — Букингемский фонтан

— Художественный музей с коллекцией импрессионистского и американского искусства

— Филдовский музей естественной истории и его главный экспонат — скелет тираннозавра Сью

— планетарий, аквариум, спортивную арену команды Chicago Bears и многочисленные небоскрёбы

Мир спикизи и мафии. Прикоснёмся к ночной жизни Чикаго. Обсудим Сухой закон, кровожадные разборки мафиози, бары с потайным входом по паролю, легенд блюза и джаза и, конечно, Аль Капоне. Сходим в любимый джазовый клуб знаменитого гангстера и полюбуемся мегаполисом в вечерних огнях.