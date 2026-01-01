Описание тура
Организационные детали
Последовательность маршрута может быть изменена, так как в Чикаго часто проходят спортивные мероприятия и митинги, которые сказываются на автомобильном движении.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Чикаго
По прибытии — самостоятельный трансфер в отель.
Архитектура, ночная жизнь и гангстеры Чикаго
Знакомство с Чикаго. Погрузимся в сочетание архитектурных стилей, вспомним о гангстерских временах и Великом пожаре, полюбуемся городом со смотровой небоскрёба.
А также увидим:
— Великолепную милю — торговое сердце мегаполиса с универмагами, бутиками и ресторанами
— Большого Джона — центр Джона Хэнкока, которому долгое время не было равных по высоте
— водонапорную башню — гордость города, самое старое сооружение, пережившее Великий пожар
— роскошный отель «Дрейк», где останавливались главы государств и деятели искусства
— офис газеты «Чикаго Трибьюн»
— мост Дюсейбл, чьи башни рассказывают об исторических событиях
— знаменитый театр, получивший прозвище «Чудо-театр мира»
— Стейт-стрит, прославленную в песне Фрэнка Синатры
— железнодорожную петлю, окольцевавшую целый район
— начало трассы 66, которая заканчивается в Санта-Монике
— уникальный по экспозициям и ландшафту Миллениум-парк и его символ — полированную фасоль
— крупнейший городской парк имени президента Гранта и его сокровище — Букингемский фонтан
— Художественный музей с коллекцией импрессионистского и американского искусства
— Филдовский музей естественной истории и его главный экспонат — скелет тираннозавра Сью
— планетарий, аквариум, спортивную арену команды Chicago Bears и многочисленные небоскрёбы
Мир спикизи и мафии. Прикоснёмся к ночной жизни Чикаго. Обсудим Сухой закон, кровожадные разборки мафиози, бары с потайным входом по паролю, легенд блюза и джаза и, конечно, Аль Капоне. Сходим в любимый джазовый клуб знаменитого гангстера и полюбуемся мегаполисом в вечерних огнях.
Круиз по реке Чикаго и озеру Мичиган, прогулка по пригороду, дегустация хот-дога
Круиз. Увидим мегаполис с нового ракурса — с воды. С палубы рассмотрим фасады зданий и стальные разводные мосты, великое озеро Мичиган и рукотворную реку Чикаго, выросшую из заболоченного канала в главную артерию города.
Пригород Чикаго и дегустация хот-дога. Отправимся в Эванстон. Посетим один из лучших вузов страны — Северо-Западный университет. В храме познакомимся с вероучением бахаи, пришедшем из Ирана. Увидим особняк в стиле георгианской колониальной архитектуры из комедии «Один дома». А также поговорим о жизни в нетуристической одноэтажной Америке и попробуем символ чикагской уличной еды — хот-дог.
Возвращение домой
Трансфер к аэропорту — самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|1-местное проживание в отеле эконом
|$1100
|1-местное проживание в отеле премиум
|$2200
|1-местное проживание в отеле стандарт
|$1500
|За одного при 2-местном размещении в отеле премиум
|$1400
|За одного при 2-местном размещении в отеле стандарт
|$1100
|За одного при 2-местном размещении в отеле эконом
|$850
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Дегустация хот-дога
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Чикаго и обратно в ваш город
- Трансферы от/до аэропорта - групповой $45 / индивидуальный $170
- Питание
- Входные билеты - $130
- 1-местное проживание - $1100
- Повышение категории отеля
- Виза