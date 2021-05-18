Всё о Кёр-д’Алене

Полезная информация о Кёр-д’Алене

Что нужно знать о Кёр-д’Алене: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кёр-д’Алене
12:5707
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаКёр-д’Ален
По-английскиCoeur d'Alene
Население города49 122 чел.
АэропортCoeur D'Alene COE (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Los_Angeles
Средняя высота668 м. от уровня моря

Где находится Кёр-д’Ален на карте