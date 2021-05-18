Полезная информация о Кёр-д’Алене
Что нужно знать о Кёр-д’Алене: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кёр-д’Алене
12:5707
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Кёр-д’Ален
|По-английски
|Coeur d'Alene
|Население города
|49 122 чел.
|Аэропорт
|Coeur D'Alene COE (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Los_Angeles
|Средняя высота
|668 м. от уровня моря