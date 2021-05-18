Полезная информация о Де-Мойн
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Местное время в Де-Мойн
14:5709
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Де-Мойн
|По-английски
|Des Moines
|Столица региона
|Де-Мойн является столицей региона
|Население города
|210 330 чел.
|Аэропорт
|Де-Мойн DSM
|Часовой пояс
|America/Chicago
|Средняя высота
|264 м. от уровня моря
Где находится Де-Мойн на карте
Де-Мойн
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