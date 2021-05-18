Всё о Джефферсон-Сити

Полезная информация о Джефферсон-Сити

Что нужно знать о Джефферсон-Сити: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Джефферсон-Сити
13:4639
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаДжефферсон-Сити
По-английскиJefferson City
Столица регионаДжефферсон-Сити является столицей региона
Население города43 169 чел.
АэропортMemorial JEF (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Chicago
Средняя высота195 м. от уровня моря

Где находится Джефферсон-Сити на карте