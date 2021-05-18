Полезная информация о Джефферсон-Сити
Что нужно знать о Джефферсон-Сити: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Джефферсон-Сити
13:4639
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Джефферсон-Сити
|По-английски
|Jefferson City
|Столица региона
|Джефферсон-Сити является столицей региона
|Население города
|43 169 чел.
|Аэропорт
|Memorial JEF (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Chicago
|Средняя высота
|195 м. от уровня моря