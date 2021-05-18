Всё о Джефферсоне

Полезная информация о Джефферсоне

Что нужно знать о Джефферсоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Джефферсоне
14:4645
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаДжефферсон
По-английскиWest Falls Church
Население города29 207 чел.
АэропортMunicipal EFW (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота103 м. от уровня моря

Где находится Джефферсон на карте