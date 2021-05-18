Всё о Джексонвилле

Полезная информация о Джексонвилле

Что нужно знать о Джексонвилле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Джексонвилле
16:4704
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаДжексонвилл
По-английскиJacksonville
Население города28 643 чел.
АэропортCherokee County JKV (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Chicago
Средняя высота90 м. от уровня моря

Где находится Джексонвилл на карте