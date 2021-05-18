Всё о Джонстауне

Полезная информация о Джонстауне

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Местное время в Джонстауне
14:4702
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаДжонстаун
По-английскиJohnstown
Население города19 966 чел.
АэропортДжон-Мэрта Джонстаун-Камбрия JST
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота359 м. от уровня моря

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