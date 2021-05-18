Полезная информация о Джонстауне
Что нужно знать о Джонстауне: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Джон-Мэрта Джонстаун-Камбрия, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Джонстауне
14:4702
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Джонстаун
|По-английски
|Johnstown
|Население города
|19 966 чел.
|Аэропорт
|Джон-Мэрта Джонстаун-Камбрия JST
|Часовой пояс
|America/New_York
|Средняя высота
|359 м. от уровня моря
Где находится Джонстаун на карте
Джонстаун