Полезная информация об Элкхарте
Что нужно знать об Элкхарте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Элкхарте
15:5727
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Элкхарт
|По-английски
|Elkhart
|Население города
|52 348 чел.
|Аэропорт
|Municipal EKI (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Indiana/Indianapolis
|Средняя высота
|232 м. от уровня моря