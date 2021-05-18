Всё об Эпл-Валли

Полезная информация об Эпл-Валли

Что нужно знать об Эпл-Валли: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эпл-Валли
13:4714
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаЭпл-Валли
По-английскиApple Valley
Население города51 221 чел.
АэропортЭппл Вэлли APV (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Chicago
Средняя высота288 м. от уровня моря

Где находится Эпл-Валли на карте