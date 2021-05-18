Полезная информация об Эпл-Валли
Что нужно знать об Эпл-Валли: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эпл-Валли
13:4714
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Эпл-Валли
|По-английски
|Apple Valley
|Население города
|51 221 чел.
|Аэропорт
|Эппл Вэлли APV (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Chicago
|Средняя высота
|288 м. от уровня моря