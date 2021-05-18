Всё о Фармингтоне

Полезная информация о Фармингтоне

Что нужно знать о Фармингтоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Фармингтоне
13:5741
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаФармингтон
По-английскиFarmington
Население города42 871 чел.
АэропортRegional FAM (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Denver
Средняя высота1 614 м. от уровня моря

Где находится Фармингтон на карте