Полезная информация о Фармингтоне
Что нужно знать о Фармингтоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Фармингтоне
13:5741
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Фармингтон
|По-английски
|Farmington
|Население города
|42 871 чел.
|Аэропорт
|Regional FAM (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Denver
|Средняя высота
|1 614 м. от уровня моря