Охота на буквы: квест по историческому центру Филадельфии

Побывать в Старом городе и узнать о нём много всего интересного
Этот городской квест вас объединит! Вашу команду ждут загадки, исторические факты, живописные улицы и настоящая охота за буквами. Придётся думать, искать, обсуждать и принимать решения вместе — будет весело и познавательно. А если вы справитесь с заданиями в отведённое время — получите приз!
1 отзыв
Описание квеста

Вас ждут 22 точки в центре города — в каждой из них нужно будет найти букву. Чтобы справиться с задачей, нужно будет выполнить задания на пространственное мышление, сообразительность, логику и смекалку.

В ходе квеста вы узнаете:

  • Кто сумел прожить во взаимной ненависти больше 50 лет и умереть в один день, но спрашивал друг о друге на смертном одре
  • Как Джордж Вашингтон обходил законы о рабстве и что такое «карусель» в Филадельфии конца 18 века
  • Каково было типографщикам 18 века (и попробуете себя в их роли)
  • Как звали женщину, которая выполняла обязанности первой леди целых три президентских срока — при том, что президентом США нельзя быть более двух раз

А ещё

  • Вы увидите и послушаете волшебный рояль, который играет сам по себе
  • Убедитесь, что русских учёных знают и уважают в США, и доказательства тому будут предоставлены
  • Насладитесь потрясающими муралами, которые очень популярны в Филадельфии

И многое другое!

Организационные детали

  • Есть два уровня сложности на выбор: для тех, кто в городе впервые и ничего о нём ещё не знает, и для местных жителей, которые уже много видели, знают и хотят свои знания проверить
  • Вам обязательно понадобится полностью заряженный смартфон с интерактивной картой города и подключенным интернетом
  • Я встречу вас на старте, проведу инструктаж и выдам реквизит — а затем буду ждать на финише

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Rose Garden
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Филадельфии
Провела экскурсии для 57 туристов
Добрый день! Меня зовут Евгения, я переехала в Филадельфию и каждый день открываю её для себя. С удовольствием готова делиться информацией и впечатлениями с вами! Раньше я жила в Москве
читать дальше

и работала экскурсоводом в Останкинском дворце, позже создавала и проводила квесты и театрализованные экскурсии по городу. На новом месте продолжаю заниматься любимым делом. Если вы любите загадки, нестандартные экскурсии, игры и квесты, вам будет интересно отведать мой продукт.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
1 сен 2025
Это был увлекательный опыт, очень интересно составлены задания.
Было весело.
Евгения прекрасно подала материал, были вовлечены и дети, и взрослые. Время пролетело незаметно.
Мы обязательно повторим это ещё раз!
Спасибо Евгении за этот прекрасный день!

