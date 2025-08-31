Этот городской квест вас объединит! Вашу команду ждут загадки, исторические факты, живописные улицы и настоящая охота за буквами. Придётся думать, искать, обсуждать и принимать решения вместе — будет весело и познавательно. А если вы справитесь с заданиями в отведённое время — получите приз!
Описание квеста
Вас ждут 22 точки в центре города — в каждой из них нужно будет найти букву. Чтобы справиться с задачей, нужно будет выполнить задания на пространственное мышление, сообразительность, логику и смекалку.
В ходе квеста вы узнаете:
- Кто сумел прожить во взаимной ненависти больше 50 лет и умереть в один день, но спрашивал друг о друге на смертном одре
- Как Джордж Вашингтон обходил законы о рабстве и что такое «карусель» в Филадельфии конца 18 века
- Каково было типографщикам 18 века (и попробуете себя в их роли)
- Как звали женщину, которая выполняла обязанности первой леди целых три президентских срока — при том, что президентом США нельзя быть более двух раз
А ещё…
- Вы увидите и послушаете волшебный рояль, который играет сам по себе
- Убедитесь, что русских учёных знают и уважают в США, и доказательства тому будут предоставлены
- Насладитесь потрясающими муралами, которые очень популярны в Филадельфии
И многое другое!
Организационные детали
- Есть два уровня сложности на выбор: для тех, кто в городе впервые и ничего о нём ещё не знает, и для местных жителей, которые уже много видели, знают и хотят свои знания проверить
- Вам обязательно понадобится полностью заряженный смартфон с интерактивной картой города и подключенным интернетом
- Я встречу вас на старте, проведу инструктаж и выдам реквизит — а затем буду ждать на финише
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Rose Garden
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Евгения — ваш гид в Филадельфии
Провела экскурсии для 57 туристов
Добрый день! Меня зовут Евгения, я переехала в Филадельфию и каждый день открываю её для себя. С удовольствием готова делиться информацией и впечатлениями с вами! Раньше я жила в Москве
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
1 сен 2025
Это был увлекательный опыт, очень интересно составлены задания.
Было весело.
Евгения прекрасно подала материал, были вовлечены и дети, и взрослые. Время пролетело незаметно.
Мы обязательно повторим это ещё раз!
Спасибо Евгении за этот прекрасный день!
