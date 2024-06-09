Тайна усадьбы Глен Фёрд - экскурсия-квест в Филадельфии

В непринуждённой атмосфере игры и загадок узнать об особенностях жизни и традиций американцев
Глен Фёрд это не просто дом — это множество построек, парк, корт, скульптуры и чудесный вид на реку Делавэр. Мне очень нравится это место, и я хочу показать его вам. Мы погуляем по территории, осмотрим помещения. В формате квеста я буду давать задания, главная цель которых — разгадать тайну усадьбы. Никаких занудных фактов, только захватывающая история!
Тайна усадьбы Глен Фёрд - экскурсия-квест в Филадельфии
Тайна усадьбы Глен Фёрд - экскурсия-квест в Филадельфии
Тайна усадьбы Глен Фёрд - экскурсия-квест в Филадельфии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание квеста

Что вас ожидает

Старинная американская усадьба

Когда-то она принадлежала двум влиятельным семьям. Здесь поддерживали молодых художников и коллекционировали предметы искусства. Эта традиция сохранилась — в усадьбе до сих проходят выставки и встречи с талантами.

Вы увидите:

  • Особняк, парк и розарий
  • Хозяйственные постройки: причал и водонапорную башню, садовый домик и сторожку, каретный и газовый дома
  • Теннисный корт — я расскажу, чем он был раньше
  • Прекрасные виды реки Делавэр и, если повезёт, животных и птиц в их естественной среде (например — цаплю, сурка, белок)

Познавательная игра

В игровой форме вы узнаете об этом месте и о судьбах людей, с ним связанных. По ходу нашего маршрута я буду давать вам задания: найти нужную шкатулку или тайник, решить задачку. Каждый вопрос будет основан на предыдущем рассказе. А в конце экскурсии вы даже поищите меня:)

Вы узнаете:

  • Какое отношение к усадьбе имеет Робин Гуд
  • Что общего у этого поместья и шотландского боннета
  • Как отмечали местные свадьбы в 19 веке
  • Как нестандартно использовать водонапорную башню и систему её водоснабжения

Моя цель — подарить вам впечатления и помочь узнать страну, её особенности и отличия через знакомство с усадьбой.

Организационные детали

Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 12 лет. К сожалению, особняк не оборудован для людей с ограниченными возможностями.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от ж/д станции Torresdale
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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