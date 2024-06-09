Глен Фёрд это не просто дом — это множество построек, парк, корт, скульптуры и чудесный вид на реку Делавэр. Мне очень нравится это место, и я хочу показать его вам. Мы погуляем по территории, осмотрим помещения. В формате квеста я буду давать задания, главная цель которых — разгадать тайну усадьбы. Никаких занудных фактов, только захватывающая история!

Описание квеста

Что вас ожидает

Старинная американская усадьба

Когда-то она принадлежала двум влиятельным семьям. Здесь поддерживали молодых художников и коллекционировали предметы искусства. Эта традиция сохранилась — в усадьбе до сих проходят выставки и встречи с талантами.

Вы увидите:

Особняк, парк и розарий

Хозяйственные постройки: причал и водонапорную башню, садовый домик и сторожку, каретный и газовый дома

Теннисный корт — я расскажу, чем он был раньше

Прекрасные виды реки Делавэр и, если повезёт, животных и птиц в их естественной среде (например — цаплю, сурка, белок)

Познавательная игра

В игровой форме вы узнаете об этом месте и о судьбах людей, с ним связанных. По ходу нашего маршрута я буду давать вам задания: найти нужную шкатулку или тайник, решить задачку. Каждый вопрос будет основан на предыдущем рассказе. А в конце экскурсии вы даже поищите меня:)

Вы узнаете:

Какое отношение к усадьбе имеет Робин Гуд

Что общего у этого поместья и шотландского боннета

Как отмечали местные свадьбы в 19 веке

Как нестандартно использовать водонапорную башню и систему её водоснабжения

Моя цель — подарить вам впечатления и помочь узнать страну, её особенности и отличия через знакомство с усадьбой.

Организационные детали

Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 12 лет. К сожалению, особняк не оборудован для людей с ограниченными возможностями.