Всё о Франкфурте

Полезная информация о Франкфурте

Что нужно знать о Франкфурте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время во Франкфурте
15:5750
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаФранкфурт
По-английскиFrankfort
Столица регионаФранкфурт является столицей региона
Население города27 830 чел.
АэропортCapital City FFT (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота154 м. от уровня моря

Где находится Франкфурт на карте