Спутник Г. проводит ещё 5 экскурсий

Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ по о. Мауи
Программа:
- посещение национального парка «вулкан Халеакала»;
- питомник цветов протеи;
- посещение ботанического сада;
- проезд через город 🏙️ Ваилуку;
- долина пика Иао.
Что входит
- налоги
- перелет гида
- машина
- входные билеты в парк
- регистрация туристов на рейс в обе стороны(только для туристов, находящихся на о. Оаху)
Что не входит
- питание
- авиабилеты (для туристов с других островов)
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Г.
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