Спутник Г. проводит ещё 5 экскурсий

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Мауи — остров долин.

Спутник Г.
Спутник Г. – Гид из Гонолулу
Мауи — остров долин.
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Мауи — остров долин.
Мауи — остров долин.
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ по о. Мауи

Программа:

  • посещение национального парка «вулкан Халеакала»;
  • питомник цветов протеи;
  • посещение ботанического сада;
  • проезд через город 🏙️ Ваилуку;
  • долина пика Иао.
Что входит
  • налоги
  • перелет гида
  • машина
  • входные билеты в парк
  • регистрация туристов на рейс в обе стороны(только для туристов, находящихся на о. Оаху)
Что не входит
  • питание
  • авиабилеты (для туристов с других островов)
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Мауи — остров долин.
Мауи — остров долин.
Мауи — остров долин.
Мауи — остров долин.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Г.
Спутник Г.
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