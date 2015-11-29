На борту нашего катамарана «Золотой берег» вы насладитесь гладкой, тихой, стабильной ездой, которую может обеспечить только большой парусник.

Когда паруса поднимаются, и единственные звуки, которые вы слышите, - это океан и ветер, вы поймете, что собираетесь совершить самый незабываемый момент всей вашей поездки.

Вечером вы будете наслаждаться отличными напитками и кукором (закусками), веселой компанией и захватывающим закатом. Расслабьтесь, наслаждаясь разнообразными напитками из шампанского, вина и смешанных напитков, включая нашу специальность, «Кататоническую».

Предлагается множество «кукольников», в том числе: грудинка с соусом ранчо, домашний хумус с чипсами питты, жареный чесночный орех, манго-барбекю калуа свиные ползунки на рулонах таро, курица из устричного соуса, фрикадельки терияки. Помогите себе неограниченные безалкогольные напитки. В стоимость включены два алкогольных напитка на одного взрослого, и больше доступно для покупки.