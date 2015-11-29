Оаху: круиз на закате по западному Оаху

На этом коктейльном парусе «Coast Sunset Cocktail Sail» вы сядете на борт с 48 пассажирами, чтобы совершить плавную

4.9
18 отзывов
Круиз
в группе до 100 чел.
На этом коктейльном парусе «Coast Sunset Cocktail Sail» вы сядете на борт с 48 пассажирами, чтобы совершить плавную поездку по побережью.

Наслаждайтесь коктейлями, местными блюдами и веселой компанией до вечера.

Спокойная вода только добавит расслабляющей атмосфере.
Оаху: круиз на закате по западному Оаху
Оаху: круиз на закате по западному Оаху
Оаху: круиз на закате по западному Оаху
Оаху: круиз на закате по западному Оаху
Оаху: круиз на закате по западному Оаху
Оаху: круиз на закате по западному Оаху
Оаху: круиз на закате по западному Оаху
Оаху: круиз на закате по западному Оаху
Оаху: круиз на закате по западному Оаху
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Проплывите по побережью на катамаране Gold Coast
  2. Наблюдайте за закатом с палубы лодки
На борту нашего катамарана «Золотой берег» вы насладитесь гладкой, тихой, стабильной ездой, которую может обеспечить только большой парусник.
Когда паруса поднимаются, и единственные звуки, которые вы слышите, - это океан и ветер, вы поймете, что собираетесь совершить самый незабываемый момент всей вашей поездки.
Вечером вы будете наслаждаться отличными напитками и кукором (закусками), веселой компанией и захватывающим закатом. Расслабьтесь, наслаждаясь разнообразными напитками из шампанского, вина и смешанных напитков, включая нашу специальность, «Кататоническую».
Предлагается множество «кукольников», в том числе: грудинка с соусом ранчо, домашний хумус с чипсами питты, жареный чесночный орех, манго-барбекю калуа свиные ползунки на рулонах таро, курица из устричного соуса, фрикадельки терияки. Помогите себе неограниченные безалкогольные напитки. В стоимость включены два алкогольных напитка на одного взрослого, и больше доступно для покупки.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Кукуруза (закуски)
  • Неограниченные безалкогольные напитки
  • 2 бара (дополнительно доступны для покупки, 1 доллар за пиво, 2 доллара за вино, шампанское и смешанные напитки)
Что не входит
  • Пособия
  • Отель забирает и уходит
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

C
29 ноя 2015
The crew was very nice, the boat was clean and well maintained. We saw a huge school of dolphins that traveled with the boat for a long period of time. We saw a few whale spouts which was a plus and not what we expected. We were able to get excellent sunset photos so I cannot say anything that was not up to our expectations.
J
28 мая 2012
Our family had such a great time and loved the crew! Something for everyone from my 7 year to my 66 year old parents. The crew was professional; super service oriented and fun all around. Bring your camera, we saw the Black Pearl pirate ship from Pirates of the Caribbean, to beautiful mountain coastlines, at least 50 dolphins and an amazing sunset. Keeps you out of the Waikiki crowds.
C
24 фев 2012
I especially enjoyed the crew members Brad and Yudai, they were very friendly and informative and offered to take great pictures of us while we sailed. We even lucked out with a few whale sightings, rainbows and the food and cocktails were nice too. Thanks Capt Doug for your candor and informative tidbits too. I will be back to sail with them again.
Ещё 15 отзывов

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