Полезная информация о Гринсборо
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Местное время в Гринсборо
17:4755
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Гринсборо
|По-английски
|Greensboro
|Население города
|285 342 чел.
|Аэропорт
|Пидмонт Триад GSO
|Часовой пояс
|America/New_York
|Средняя высота
|260 м. от уровня моря
Где находится Гринсборо на карте
Гринсборо