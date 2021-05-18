Всё о Гринсборо

Полезная информация о Гринсборо

Что нужно знать о Гринсборо: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Пидмонт Триад, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гринсборо
17:4755
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаГринсборо
По-английскиGreensboro
Население города285 342 чел.
АэропортПидмонт Триад GSO
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота260 м. от уровня моря

Где находится Гринсборо на карте

Гринсборо фото города
Гринсборо

Когда лучше лететь в Гринсборо

Расписание авиа-рейсов