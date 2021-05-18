Всё о Хелене

Полезная информация о Хелене

Что нужно знать о Хелене: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Хелене
12:4819
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаХелена
По-английскиHelena
Столица регионаХелена является столицей региона
Население города30 581 чел.
АэропортThompson-Robbins HEE (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Denver
Средняя высота1 236 м. от уровня моря

Где находится Хелена на карте