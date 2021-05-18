Полезная информация о Хелене
Что нужно знать о Хелене: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Хелене
12:4819
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Хелена
|По-английски
|Helena
|Столица региона
|Хелена является столицей региона
|Население города
|30 581 чел.
|Аэропорт
|Thompson-Robbins HEE (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Denver
|Средняя высота
|1 236 м. от уровня моря