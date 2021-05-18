Полезная информация об Индианаполисе
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Местное время в Индианаполисе
15:5855
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Индианаполис
|По-английски
|Indianapolis
|Столица региона
|Индианаполис является столицей региона
|Население города
|829 718 чел.
|Аэропорт
|Индианаполис IND
|Часовой пояс
|America/Indiana/Indianapolis
|Средняя высота
|248 м. от уровня моря
Где находится Индианаполис на карте
Индианаполис