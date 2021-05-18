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Полезная информация об Индианаполисе

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Местное время в Индианаполисе
15:5855
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаИндианаполис
По-английскиIndianapolis
Столица регионаИндианаполис является столицей региона
Население города829 718 чел.
АэропортИндианаполис IND
Часовой поясAmerica/Indiana/Indianapolis
Средняя высота248 м. от уровня моря

Где находится Индианаполис на карте

Индианаполис фото города
Индианаполис

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