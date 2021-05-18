Всё о Калексико

Полезная информация о Калексико

Что нужно знать о Калексико: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Калексико
11:4912
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаКалексико
По-английскиCalexico
Население города40 053 чел.
АэропортInternational CXL (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Los_Angeles
Средняя высота-2 м. от уровня моря

Где находится Калексико на карте