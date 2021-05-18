Всё о Каполее

Полезная информация о Каполее

Что нужно знать о Каполее: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Каполее
08:4924
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаКаполей
По-английскиKapolei
Население города15 186 чел.
АэропортKalaeloa John Rodgers Field NAX (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясPacific/Honolulu
Средняя высота22 м. от уровня моря

Где находится Каполей на карте