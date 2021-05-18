Полезная информация о Каполее
Что нужно знать о Каполее: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Каполее
08:4924
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Каполей
|По-английски
|Kapolei
|Население города
|15 186 чел.
|Аэропорт
|Kalaeloa John Rodgers Field NAX (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Pacific/Honolulu
|Средняя высота
|22 м. от уровня моря