Полезная информация о Карбондейле
Что нужно знать о Карбондейле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Карбондейле
13:4930
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Карбондейл
|По-английски
|Carbondale
|Население города
|26 399 чел.
|Аэропорт
|Southern Illinois MDH (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Chicago
|Средняя высота
|128 м. от уровня моря