Всё о Карбондейле

Полезная информация о Карбондейле

Что нужно знать о Карбондейле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Карбондейле
13:4930
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаКарбондейл
По-английскиCarbondale
Население города26 399 чел.
АэропортSouthern Illinois MDH (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Chicago
Средняя высота128 м. от уровня моря

Где находится Карбондейл на карте