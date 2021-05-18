Всё о Карсон-Сити

Полезная информация о Карсон-Сити

Что нужно знать о Карсон-Сити: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Карсон-Сити
11:4948
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаКарсон-Сити
По-английскиCarson City
Столица регионаКарсон-Сити является столицей региона
Население города54 521 чел.
АэропортCarson City CSN (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Los_Angeles
Средняя высота1 431 м. от уровня моря

Где находится Карсон-Сити на карте