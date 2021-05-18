Полезная информация о Карсон-Сити
Что нужно знать о Карсон-Сити: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Карсон-Сити
11:4948
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Карсон-Сити
|По-английски
|Carson City
|Столица региона
|Карсон-Сити является столицей региона
|Население города
|54 521 чел.
|Аэропорт
|Carson City CSN (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Los_Angeles
|Средняя высота
|1 431 м. от уровня моря