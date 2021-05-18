Всё о Каса-Гранде

Полезная информация о Каса-Гранде

Что нужно знать о Каса-Гранде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Каса-Гранде
11:4954
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаКаса-Гранде
По-английскиCasa Grande
Население города51 460 чел.
АэропортMunicipal CGZ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Phoenix
Средняя высота423 м. от уровня моря

Где находится Каса-Гранде на карте