Индивидуальная
до 4 чел.
Каньон Ваймеа и южное побережье острова Кауаи
Открыть необыкновенные пейзажи, легенды и памятники старейшего из основных Гавайских островов
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
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Индивидуальная
до 4 чел.
Северное побережье Кауаи: по местам голливудских фильмов
Увидеть радужные эвкалипты, водопады, горы, знаменитые пляжи и другие фантастические уголки острова
10 авг в 08:00
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Ответы на вопросы от путешественников по Кауаи
Самые популярные экскурсии в Кауаи
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Сколько стоит экскурсия по Кауаи в августе 2026
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