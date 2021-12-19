Все экскурсии и мероприятия в Кауаи
В группе
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2д 12ч
€52.49
за 1 чел.
Луау Каламаку: шоу
Путешествие в древнюю Полинезию с зажигательными танцами и коктейлем на ваш выбор
В группе
до undefined чел.
8д 18ч
€118.31
за 1 чел.
Луау Каламаку: шоу + ужин
Насладитесь настоящим гавайским луау. Приходите на вечеринку - оставайтесь на вечеринке!
В группе
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8д 18ч
€149.46
за 1 чел.
Luau Kalamaku VIP: вечер владельца плантации
🚘 Трансфер
Живое полинезийское шоу с приветствием леев, ужином из 4 блюд и бесплатными напитками
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Кауаи – доступно 3 экскурсии на 2021 год, цены от €52.49. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Кауаи почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 декабрь, январь и февраль