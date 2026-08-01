Найдено 2 экскурсии в Кауаи на русском языке, цены от $780. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На машине 8 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Каньон Ваймеа и южное побережье острова Кауаи Открыть необыкновенные пейзажи, легенды и памятники старейшего из основных Гавайских островов от $800 за всё до 4 чел. На машине 7 часов Индивидуальная до 4 чел. Северное побережье Кауаи: по местам голливудских фильмов Увидеть радужные эвкалипты, водопады, горы, знаменитые пляжи и другие фантастические уголки острова от $780 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Кауаи Самые популярные экскурсии в Кауаи Каньон Ваймеа и южное побережье острова Кауаи; Северное побережье Кауаи: по местам голливудских фильмов. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2: Сколько стоит экскурсия по Кауаи в августе 2026 Сейчас в Кауаи можно забронировать 2 экскурсии от 780 до 800. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Экскурсии на русском языке в Кауаи (США 🇺🇸) – у нас можно купить 2 экскурсии на 2026 год, 1 ⭐ отзыв, цены от $780. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь