Увидеть радужные эвкалипты, водопады, горы, знаменитые пляжи и другие фантастические уголки острова
Кауаи — самый древний и красивый гавайский остров. А ещё это настоящая звезда Голливуда.
Местный ландшафт и разнообразие природы прекрасно подошли для съёмок фильмом об экзотических местах Африки, Вьетнама, Южной Америки, Карибов и даже о фантастических мирах «Парка Юрского периода» и «Аватара». Вы посетите эти удивительные «декорации», а по пути познакомитесь с гавайской религией и легендами.
Местный ландшафт и разнообразие природы прекрасно подошли для съёмок фильмом об экзотических местах Африки, Вьетнама, Южной Америки, Карибов и даже о фантастических мирах «Парка Юрского периода» и «Аватара». Вы посетите эти удивительные «декорации», а по пути познакомитесь с гавайской религией и легендами.
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Описание
Что вас ожидает
- Вы побываете на двух красивейших водопадах Вайлуа и Опаекаа.
- Познакомитесь со священным районом Вайлуа, где увидите, как выглядят традиционные гавайские храмы и узнаете, для чего каждый храм предназначался. Например были храмы для жертвоприношений, для молитв и почитаний богов, храмы рождения и храмы убежища. А также осмотрите индуистский комплекс с великолепными тропическими видами и услышите историю его появления на острове.
- В лесу с радужными эвкалиптами Арборетум вы рассмотрите одни из самых необычных деревьев в мире и пройдёте по местам съёмок «Аватара».
- Я покажу легендарный отель «Coco Palms», разрушенный ураганом в 1992 году. Здесь снимали «Голубые Гавайи» с Элвисом Пресли и эпизоды «Пиратов Карибского моря».
- Кроме того, вас ждут живописные пейзажи и древние легенды гор «Спящий гигант» и «Анахола» — последнюю можно увидеть в приключенческих фильмах «Шесть дней, семь ночей» и «Индиана Джонс».
- Кроме того, по пути к северному побережью вам откроется вид на священную гору Калалеа — я расскажу предание, которое описывает её как портал в другое измерение.
- Мы проедем вдоль поместья Марка Цукерберга и посмотрим, где он строит свой бункер и ферму.
- Остановимся у «диснеевского» маяка Килауеа и погуляем по заповеднику с морскими птицами — в зимнее время со смотровых площадок можно наблюдать за китами-горбачами.
- В завершение отправимся на знаменитый пляж Ханалеи, где снимали «Юг Тихого океана», «Потомки» и другие голливудские фильмы.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включён трансфер на автомобиле Honda Odyssey, вода/напитки, вход в парк «Майяк Килауеа».
- Я могу встретить вас в порту Навиливили, в аэропорту города Лихуэ или заехать за вами в отели районов Лихуэ, Капаа, Вайлуа и Пойпу.
- Дополнительные расходы: обед в городке Килауеа — $20 с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Кауаи
Алоха! Меня зовут Елена, и я живу на острове Кауаи уже 25 лет. В него невозможно не влюбиться! И я буду рада показать вам самые красивые виды, рассказать интересные легенды и удивительную историю острова.
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