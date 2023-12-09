Открыть необыкновенные пейзажи, легенды и памятники старейшего из основных Гавайских островов
Приготовьтесь к насыщенному путешествию на весь день.
Вы посетите крупнейшую кофейную плантацию в США, один из самых красивых водопадов архипелага и лагуну с черепахами. Услышите легенды о древнем народе острова и историю о визите капитана Кука. Увидите руины русского форта. И конечно, оцените «инопланетные» виды местного Гранд-Каньона и долины Калалау.
Вы посетите крупнейшую кофейную плантацию в США, один из самых красивых водопадов архипелага и лагуну с черепахами. Услышите легенды о древнем народе острова и историю о визите капитана Кука. Увидите руины русского форта. И конечно, оцените «инопланетные» виды местного Гранд-Каньона и долины Калалау.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- По дороге на каньон мы заедем на самую большую кофейную плантацию в США, где вы попробуете разные сорта местного кофе, а также пройдётесь по кофейному лабиринту.
- После вы посетите руины бывшего русского форта «Елизавета» (Russian Fort) и познакомитесь с историей фортификации.
- Также увидите памятник капитану Куку, установленный на месте его первой высадки в историческом центре города.
- Мы остановимся на обзорных площадках, с которых открываются великолепные пейзажи каньона.
- Кроме того, вам предстоит оценить потрясающий вид на «космическую» долину Калалау (побережье Напали).
- На обратном пути после остановки на обед в городке Ваймеа вы посетите ревущий морской фонтан Спаутинг Хорн (Spouting Horn), лагуну с морскими черепахами и пляж Пойпу (Poipu).
- В заключение отправимся на один из красивейших гавайских водопадов Вайлуа (Wailua).
Легенды и истории Кауаи
Вы услышите легенду о менехунах — маленьких людях, которые жили на Гавайях до первых полинезийцев. Я также расскажу об огромной ящерице (драконе), которая застряла в лавовой пещере на южном побережье и до сих пор там живёт. Поговорим о том, как капитан Кук посетил Кауаи и что с ним случилось годом позже. А ещё вас ждёт рассказ о русском форте в городе Ваймеа и первой кругосветной российской экспедиции.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на минвэне, парковка в парках, сопровождение гида, вода и напитки
- Дополнительные расходы: $20 на обед
- Я заеду за вами в отели Lihue, Poipu (Koloa), Kapaa, Wailua. Если вы остановились в районах Princeville или Hanalei, я встречу вас около магазина Walmart в Lihue.
- Если вы хотите отдохнуть на пляже, возьмите с собой купальники и полотенца, крем для загара, шляпу и лёгкую куртку
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Кауаи
Алоха! Меня зовут Елена, и я живу на острове Кауаи уже 25 лет. В него невозможно не влюбиться! И я буду рада показать вам самые красивые виды, рассказать интересные легенды и удивительную историю острова.