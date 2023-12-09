Приготовьтесь к насыщенному путешествию на весь день. Вы посетите крупнейшую кофейную плантацию в США, один из самых красивых водопадов архипелага и лагуну с черепахами. Услышите легенды о древнем народе острова и историю о визите капитана Кука. Увидите руины русского форта. И конечно, оцените «инопланетные» виды местного Гранд-Каньона и долины Калалау.

Описание

Что вас ожидает

По дороге на каньон мы заедем на самую большую кофейную плантацию в США, где вы попробуете разные сорта местного кофе, а также пройдётесь по кофейному лабиринту.

После вы посетите руины бывшего русского форта «Елизавета» (Russian Fort) и познакомитесь с историей фортификации.

Также увидите памятник капитану Куку, установленный на месте его первой высадки в историческом центре города.

Мы остановимся на обзорных площадках, с которых открываются великолепные пейзажи каньона.

Кроме того, вам предстоит оценить потрясающий вид на «космическую» долину Калалау (побережье Напали).

На обратном пути после остановки на обед в городке Ваймеа вы посетите ревущий морской фонтан Спаутинг Хорн (Spouting Horn), лагуну с морскими черепахами и пляж Пойпу (Poipu).

В заключение отправимся на один из красивейших гавайских водопадов Вайлуа (Wailua).

Легенды и истории Кауаи

Вы услышите легенду о менехунах — маленьких людях, которые жили на Гавайях до первых полинезийцев. Я также расскажу об огромной ящерице (драконе), которая застряла в лавовой пещере на южном побережье и до сих пор там живёт. Поговорим о том, как капитан Кук посетил Кауаи и что с ним случилось годом позже. А ещё вас ждёт рассказ о русском форте в городе Ваймеа и первой кругосветной российской экспедиции.

Организационные детали