Приготовьтесь к насыщенному путешествию на весь день! Вы посетите крупнейшую кофейную плантацию в США, один из самых красивых водопадов архипелага и лагуну с черепахами. Услышите легенды о древнем народе острова и историю о визите капитана Кука. Увидите руины русского форта. И конечно, оцените инопланетные виды местного Гранд-Каньона и долины Калалау.
Описание экскурсии
- Заедем на самую большую кофейную плантацию в США, где вы попробуете разные сорта местного кофе и пройдётесь по кофейному лабиринту
- Вы посетите руины бывшего русского форта «Елизавета» и познакомитесь с историей фортификации
- Увидите памятник капитану Куку, установленный на месте его первой высадки в историческом центре города
- Мы остановимся на смотровых площадках, откуда открываются великолепные пейзажи каньона
- Кроме того, вам предстоит оценить потрясающий вид на космическую долину Калалау
- На обратном пути вас ждёт ревущий морской фонтан Спаутинг Хорн, лагуна с морскими черепахами и пляж Пойпу
- А в завершение — полюбуетесь одним из красивейших гавайских водопадов — Вайлуа
Конечно, будут легенды и истории:
- Вы услышите о менехунах — маленьких людях, которые жили на Гавайях до первых полинезийцев
- Я расскажу об огромной ящерице (или драконе?), которая застряла в лавовой пещере на южном побережье и до сих пор там живёт
- Поговорим о том, как капитан Кук посетил Кауаи и что с ним случилось годом позже
- А ещё вас — о русском форте в городе Ваймеа и первой кругосветной российской экспедиции
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на минивэне Honda Odyssey, оплата парковки, вода
- Дополнительно оплачивается обед — по меню
- Я заеду за вами в отели Lihue, Poipu (Koloa), Kapaa, Wailua. Если вы остановились в районах Princeville или Hanalei, я встречу вас около магазина Walmart в Lihue
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Кауаи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 4 часа 20 минут
Алоха! Меня зовут Елена, и я живу на острове Кауаи уже 25 лет. В него невозможно не влюбиться! И я буду рада показать вам самые красивые виды, рассказать интересные легенды и удивительную историю острова.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Елена замечательный гид и гостепреимный местный житель, который сумел не просто показать, но влюбить нас в этот кусочек рая на Земле.
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