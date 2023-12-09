Каньон Ваймеа и южное побережье острова Кауаи

Индивидуальная экскурсия в Кауаи

Открыть необыкновенные пейзажи, легенды и памятники старейшего из основных Гавайских островов

Приготовьтесь к насыщенному путешествию на весь день.

Вы посетите крупнейшую кофейную плантацию в США, один из самых красивых водопадов архипелага и лагуну с черепахами. Услышите легенды о древнем народе острова и историю о визите капитана Кука. Увидите руины русского форта. И конечно, оцените «инопланетные» виды местного Гранд-Каньона и долины Калалау.
Каньон Ваймеа и южное побережье острова Кауаи
Каньон Ваймеа и южное побережье острова Кауаи
Каньон Ваймеа и южное побережье острова Кауаи
Каньон Ваймеа и южное побережье острова Кауаи
Каньон Ваймеа и южное побережье острова Кауаи
Каньон Ваймеа и южное побережье острова Кауаи
Каньон Ваймеа и южное побережье острова Кауаи
Каньон Ваймеа и южное побережье острова Кауаи
Каньон Ваймеа и южное побережье острова Кауаи
Каньон Ваймеа и южное побережье острова Кауаи
Каньон Ваймеа и южное побережье острова Кауаи
Каньон Ваймеа и южное побережье острова Кауаи
Каньон Ваймеа и южное побережье острова Кауаи
Ближайшие даты:
9
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Описание

Что вас ожидает

  • По дороге на каньон мы заедем на самую большую кофейную плантацию в США, где вы попробуете разные сорта местного кофе, а также пройдётесь по кофейному лабиринту.
  • После вы посетите руины бывшего русского форта «Елизавета» (Russian Fort) и познакомитесь с историей фортификации.
  • Также увидите памятник капитану Куку, установленный на месте его первой высадки в историческом центре города.
  • Мы остановимся на обзорных площадках, с которых открываются великолепные пейзажи каньона.
  • Кроме того, вам предстоит оценить потрясающий вид на «космическую» долину Калалау (побережье Напали).
  • На обратном пути после остановки на обед в городке Ваймеа вы посетите ревущий морской фонтан Спаутинг Хорн (Spouting Horn), лагуну с морскими черепахами и пляж Пойпу (Poipu).
  • В заключение отправимся на один из красивейших гавайских водопадов Вайлуа (Wailua).

Легенды и истории Кауаи

Вы услышите легенду о менехунах — маленьких людях, которые жили на Гавайях до первых полинезийцев. Я также расскажу об огромной ящерице (драконе), которая застряла в лавовой пещере на южном побережье и до сих пор там живёт. Поговорим о том, как капитан Кук посетил Кауаи и что с ним случилось годом позже. А ещё вас ждёт рассказ о русском форте в городе Ваймеа и первой кругосветной российской экспедиции.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на минвэне, парковка в парках, сопровождение гида, вода и напитки
  • Дополнительные расходы: $20 на обед
  • Я заеду за вами в отели Lihue, Poipu (Koloa), Kapaa, Wailua. Если вы остановились в районах Princeville или Hanalei, я встречу вас около магазина Walmart в Lihue.
  • Если вы хотите отдохнуть на пляже, возьмите с собой купальники и полотенца, крем для загара, шляпу и лёгкую куртку

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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