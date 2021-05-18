Полезная информация о Кейпе Джирардо
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Местное время в Кейпе Джирардо
13:5000
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Кейп Джирардо
|По-английски
|Cape Girardeau
|Население города
|39 462 чел.
|Аэропорт
|Кейп Джирардо CGI
|Часовой пояс
|America/Chicago
|Средняя высота
|108 м. от уровня моря
Где находится Кейп Джирардо на карте
Кейп Джирардо