Полезная информация о Колумбусе
Что нужно знать о Колумбусе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Колумбусе
14:5036
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Колумбус
|По-английски
|Columbus
|Столица региона
|Колумбус является столицей региона
|Население города
|850 106 чел.
|Аэропорт
|Columbus Municipal CLU (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/New_York
|Средняя высота
|242 м. от уровня моря