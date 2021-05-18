Всё о Колумбусе

Полезная информация о Колумбусе

Что нужно знать о Колумбусе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Колумбусе
14:5036
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаКолумбус
По-английскиColumbus
Столица регионаКолумбус является столицей региона
Население города850 106 чел.
АэропортColumbus Municipal CLU (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота242 м. от уровня моря

Где находится Колумбус на карте