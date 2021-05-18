Всё о Лафайете

Полезная информация о Лафайете

Что нужно знать о Лафайете: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Лафайете
12:5100
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаЛафайет
По-английскиLafayette
Население города27 729 чел.
АэропортPurdue University LAF (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Denver
Средняя высота1 593 м. от уровня моря

Где находится Лафайет на карте