Полезная информация о Лафайете
Что нужно знать о Лафайете: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Лафайете
12:5100
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Лафайет
|По-английски
|Lafayette
|Население города
|27 729 чел.
|Аэропорт
|Purdue University LAF (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Denver
|Средняя высота
|1 593 м. от уровня моря