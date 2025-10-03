Мои заказы

Лас-Вегас 2 дня

Индивидуальный тур в Лас-Вегас на выходные: казино и развлечения
Если у Вас есть 2 свободных дня, не пожалейте времени на поездку в самое яркое место на планете — блистательный Лас-Вегас! Даже если Вы не игрок в казино, Вам все равно
будет интересны экскурсии по Лас-Вегасу: шикарные отели, рестораны, клубы, шоу, мюзиклы и концерты предстанут перед Вами во всем своем многообразии.

Древний Рим здесь соседствует с Парижем 20-х годов, в отелях расположились шикарные зоопарки и аквариумы, на улицах бьют фонтаны и извергаются вулканы, модные бутики манят своими витринами, а голосистые гондольеры катают счастливую публику по венецианским каналам.

Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00

Описание тура

Незабываемый отдых в Лас-Вегасе

Если у вас есть два свободных дня, не упустите возможность посетить одно из самых ярких мест на планете — удивительный Лас-Вегас! Даже если азартные игры вам не интересны, в этом городе есть множество увлекательных экскурсий, которые освободят ваши мысли и доставят массу удовольствия.

Что вас ждет в Лас-Вегасе

Город удивляет разнообразием: роскошные отели, уютные рестораны, зажигательные клубы, захватывающие шоу, мюзиклы и концерты. Все это обрамляется атмосферой уникальных достопримечательностей, где древнеримская архитектура соседствует с парижским шармом 20-х годов. Вы можете насладиться:

  • Шикарными зоопарками и аквариумами в отелях;
  • Фонтаны, которые танцуют под музыку;
  • Извержениями вулканов прямо на улице;
  • Модными бутиками, манящими своими витринами;
  • Гондольерами, поющими для вас на венецианских каналах.

Маршрут экскурсии по Лас-Вегасу

Вот пример маршрута, который сделает вашу поездку незабываемой:

  1. 1 день: Утром вы выезжаете из отеля в Лос-Анджелесе и прибываете в Лас-Вегас днем. После обеда начинается обзорная экскурсия по городу. Вы посетите главные отели-казино на знаменитом Стрипе: Bellagio, Ceasar Palace, Wynn, Venetian, Paris, New York и Luxor. Их роскошь и изысканность поразят вас!
  2. Старая часть города: В посещении старой части Лас-Вегаса вам откроется завеса тайны и истории города. Вечером у вас будет свободное время для самостоятельного знакомства с Лас-Вегасом и возможности посетить одно из его красочных шоу.
  3. 2 день: Утром выезд из отеля. На полпути мы остановимся в заброшенном городе-призраке Калико, который привлекает туристов своей историей и атмосферой. У вас будет полтора часа для знакомства с этой захватывающей достопримечательностью. Вечером вы вернетесь в Лос-Анджелес.

Лас-Вегас — это место, где каждый найдет нечто уникальное, и ваша поездка оставит неизгладимые впечатления. Наслаждайтесь каждым моментом!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида, трансфер
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш отель или любое другое место на Ваш выбор
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

