Если у Вас есть 2 свободных дня, не пожалейте времени на поездку в самое яркое место на планете — блистательный Лас-Вегас!

будет интересны экскурсии по Лас-Вегасу: шикарные отели, рестораны, клубы, шоу, мюзиклы и концерты предстанут перед Вами во всем своем многообразии. Древний Рим здесь соседствует с Парижем 20-х годов, в отелях расположились шикарные зоопарки и аквариумы, на улицах бьют фонтаны и извергаются вулканы, модные бутики манят своими витринами, а голосистые гондольеры катают счастливую публику по венецианским каналам.

Незабываемый отдых в Лас-Вегасе

Если у вас есть два свободных дня, не упустите возможность посетить одно из самых ярких мест на планете — удивительный Лас-Вегас! Даже если азартные игры вам не интересны, в этом городе есть множество увлекательных экскурсий, которые освободят ваши мысли и доставят массу удовольствия.

Что вас ждет в Лас-Вегасе

Город удивляет разнообразием: роскошные отели, уютные рестораны, зажигательные клубы, захватывающие шоу, мюзиклы и концерты. Все это обрамляется атмосферой уникальных достопримечательностей, где древнеримская архитектура соседствует с парижским шармом 20-х годов. Вы можете насладиться:

Шикарными зоопарками и аквариумами в отелях;

Фонтаны, которые танцуют под музыку;

Извержениями вулканов прямо на улице;

Модными бутиками, манящими своими витринами;

Гондольерами, поющими для вас на венецианских каналах.

Маршрут экскурсии по Лас-Вегасу

Вот пример маршрута, который сделает вашу поездку незабываемой:

1 день: Утром вы выезжаете из отеля в Лос-Анджелесе и прибываете в Лас-Вегас днем. После обеда начинается обзорная экскурсия по городу. Вы посетите главные отели-казино на знаменитом Стрипе: Bellagio, Ceasar Palace, Wynn, Venetian, Paris, New York и Luxor. Их роскошь и изысканность поразят вас! Старая часть города: В посещении старой части Лас-Вегаса вам откроется завеса тайны и истории города. Вечером у вас будет свободное время для самостоятельного знакомства с Лас-Вегасом и возможности посетить одно из его красочных шоу. 2 день: Утром выезд из отеля. На полпути мы остановимся в заброшенном городе-призраке Калико, который привлекает туристов своей историей и атмосферой. У вас будет полтора часа для знакомства с этой захватывающей достопримечательностью. Вечером вы вернетесь в Лос-Анджелес.

Лас-Вегас — это место, где каждый найдет нечто уникальное, и ваша поездка оставит неизгладимые впечатления. Наслаждайтесь каждым моментом!