Движемся дальше, к озеру Пауэлл. Его голубые воды сочетаются со скалистыми берегами разных цветов, от красного до бордового, от розового до ржавого, — удивительно красиво. А длина береговой линии на территории штатов Юта и Аризоны превышает тихоокеанское побережье США — настолько оно велико.

Увидим Подкову — извилину русла Колорадо. Виды тут невероятной красоты: мощь реки, красные скалы, смотровая на высоте 300 метров — головокружительные панорамы!

Посетим каньон Антилопы, образовавшийся под воздействием эрозии песчаника. Стремительные потоки дождя и ветер поработали на славу, создав причудливые изгибы от светло-рыжего до ярко-красного оттенков — именно таких расцветок бывают шкуры антилоп. Сюда нас приведёт проводник из племени навахо.

Ещё одно невероятное творение природы — долина Монументов. В этих фантастических пейзажах сняли десятки фильмов о Диком Западе: «Дилижанс», «Моя дорогая Клементина», «Форт Апачи», «Искатели» и многие другие киноленты. При желании в этот день можно заказать экскурсию на джипе в сопровождении индейцев навахо.