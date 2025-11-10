Мои заказы

Мощь стихий: индивидуальный тур из Лас-Вегаса к каньонам, скалам, нацпаркам Юты и Аризоны

Посетить Гранд-Канон, Подкову и Антилопу, погулять по "Брайсу" и "Зайону", увидеть места киносъёмок
Отправляемся в самое сердце Дикого Запада — туда, где художником и скульптором выступила сама природа, за миллионы лет создав невероятные ландшафты, поражающие масштабами, красками, причудливыми формами. Мы посетим нацпарк «Брайс»,
где, по легенде, Великий Дух обратил недостойных людей в камень. Исследуем тропы «Зайона», причудливые скалы которого мормоны прозвали естественными храмами Бога.

Полюбуемся плавными изгибами и всеми оттенками красного у каньона Антилопы, Гранд-Каньона и Подковы — извилины реки Колорадо.

Восхитимся размерами озера Пауэлл, побережье которого длиннее тихоокеанского, и побываем в долине Монументов, послужившей декорацией к десяткам фильмов об индейцах и ковбоях. Это будет фантастически красивое и увлекательное приключение!

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 7+

Программа тура по дням

1 день

Национальные парки "Брайс" и "Зайон"

Встретимся в Лас-Вегасе и поедем в сторону Мескита. Проследуем через ущелье реки Верджин, городок Сент-Джордж, часть штата Аризона.

Нашей первой целью будет национальный парк «Брайс». Вода, лёд и ветер создали этот грандиозный музей природных чудес: величественный амфитеатр каньона заполнен башенками, шпилями, храмами, минаретами красноватого, розового, сливочного оттенков. По легенде, Великий индейский Дух, опечаленный избытком зла на Земле, собрал здесь всех недостойных людей и обратил их в камень. Зрелище получилось захватывающее.

Следующий пункт нашего маршрута — нацпарк «Зайон». Река продолжила здесь себе путь — промыла туннель сквозь сплошную скалу. В 19 веке первые поселенцы-мормоны назвали причудливые глыбы натуральными храмами Бога.

2 день

Озеро Пауэлл, Подкова, каньон Антилопы, долина Монументов

Движемся дальше, к озеру Пауэлл. Его голубые воды сочетаются со скалистыми берегами разных цветов, от красного до бордового, от розового до ржавого, — удивительно красиво. А длина береговой линии на территории штатов Юта и Аризоны превышает тихоокеанское побережье США — настолько оно велико.

Увидим Подкову — извилину русла Колорадо. Виды тут невероятной красоты: мощь реки, красные скалы, смотровая на высоте 300 метров — головокружительные панорамы!

Посетим каньон Антилопы, образовавшийся под воздействием эрозии песчаника. Стремительные потоки дождя и ветер поработали на славу, создав причудливые изгибы от светло-рыжего до ярко-красного оттенков — именно таких расцветок бывают шкуры антилоп. Сюда нас приведёт проводник из племени навахо.

Ещё одно невероятное творение природы — долина Монументов. В этих фантастических пейзажах сняли десятки фильмов о Диком Западе: «Дилижанс», «Моя дорогая Клементина», «Форт Апачи», «Искатели» и многие другие киноленты. При желании в этот день можно заказать экскурсию на джипе в сопровождении индейцев навахо.

3 день

Гранд-Каньон

После короткой остановки на историческом торговом посту индейцев навахо, проследуем дальше вдоль реки Колорадо. Держим путь к Гранд-Каньону, одному из самых впечатляющих на планете. Он настолько огромен, что, двигаясь от дна к горным вершинам, можно отыскать столько представителей фауны и флоры, как если бы вы путешествовали из Мексики в Арктику.

Мы посетим несколько видовых площадок, по желанию можно взмыть над каньоном на вертолёте. Вечером вернёмся в Лас-Вегас.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Сопровождение гидом-водителем и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Лас-Вегас и обратно в ваш город
  • Проживание (включая номер для гида)
  • Питание
  • Входные билеты
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или место вашего проживания в Лас-Вегасе, время по договорённости
Завершение: Аэропорт или место вашего проживания в Лас-Вегасе, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов в Лас-Вегасе
Провели экскурсии для 159 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда профессиональных русскоязычных гидов. С радостью раскроем для вас секреты юго-запада США: от гор до пустынь, от шахтерских городов Невады и Аризоны до каньонов Юты и тихоокеанского побережья Калифорнии. До встречи!
