Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Тур идеально подойдет для тех, кто хочет провести отдых среди красивейших пейзажей.



Мы проведем два дня в национальных парках Йосемити и Секвойя — здесь расположились высокие водопады, гигантские леса и великолепные ландшафты.

Описание трансфер Отдых среди природы Этот тур специально разработан для любителей природы, красивейших пейзажей и пеших прогулок. Хочу предложить Вам на 2 дня уехать от цивилизации и познакомить Вас с национальными парками Йосемити и Секвойя — это чудесные места с шикарными видами природы и чистейшим воздухом. Йосемити поразит своими величественными скалами, водопадами, озерами и реками, а также богатым животным миром. В парке Секвойя растут самые большие деревья в мире. Масса ярких впечатлений Вам будет обеспечена! Национальный парк Йосемити Великолепные ландшафты с девственной природой, гигантские монолиты Half Dome и El Capitan, зеркальные озёра, величественные живописные водопады, спадающие в долину с высоты более 300 метров, бурлящие горные реки, все это, и многое другое Вы увидите в этом удивительном по красоте и силе природы месте! Парк Секвойя — лес гигантов Утром Вы отправитесь в национальный парк Секвойя. Самое большое дерево на Земле — секвойя Генерала Шермана высотой около 83 метров и окружностью около 24,1 метра растет именно здесь, в лесу Гигантов. Рядом с ней находятся пять из десяти самых больших по объему древесины деревьев в мире. Прогулка среди секвой оставит невероятное ощущение. Ученые утверждают, что секвойи существовали еще в юрский период и занимали огромные территории в Северном полушарии. Сейчас их можно увидеть только в Калифорнии и в Южном Орегоне. Здесь они чувствуют себя комфортно, потому что любят влагу, которую приносят туманы с Тихого океана. Что важно знать окончание тура возможно в Сан-Франциско за доп. плату.

