Тур идеально подойдет для тех, кто хочет провести отдых среди красивейших пейзажей.
Мы проведем два дня в национальных парках Йосемити и Секвойя — здесь расположились высокие водопады, гигантские леса и великолепные ландшафты.
Отдых среди природыЭтот тур специально разработан для любителей природы, красивейших пейзажей и пеших прогулок. Хочу предложить Вам на 2 дня уехать от цивилизации и познакомить Вас с национальными парками Йосемити и Секвойя — это чудесные места с шикарными видами природы и чистейшим воздухом. Йосемити поразит своими величественными скалами, водопадами, озерами и реками, а также богатым животным миром. В парке Секвойя растут самые большие деревья в мире. Масса ярких впечатлений Вам будет обеспечена! Национальный парк Йосемити Великолепные ландшафты с девственной природой, гигантские монолиты Half Dome и El Capitan, зеркальные озёра, величественные живописные водопады, спадающие в долину с высоты более 300 метров, бурлящие горные реки, все это, и многое другое Вы увидите в этом удивительном по красоте и силе природы месте! Парк Секвойя — лес гигантов Утром Вы отправитесь в национальный парк Секвойя. Самое большое дерево на Земле — секвойя Генерала Шермана высотой около 83 метров и окружностью около 24,1 метра растет именно здесь, в лесу Гигантов. Рядом с ней находятся пять из десяти самых больших по объему древесины деревьев в мире. Прогулка среди секвой оставит невероятное ощущение. Ученые утверждают, что секвойи существовали еще в юрский период и занимали огромные территории в Северном полушарии. Сейчас их можно увидеть только в Калифорнии и в Южном Орегоне. Здесь они чувствуют себя комфортно, потому что любят влагу, которую приносят туманы с Тихого океана. Что важно знать окончание тура возможно в Сан-Франциско за доп. плату.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Йосемити
- Национальный парк Секвойя
Что включено
- Трансфер из Вашего места пребывания и обратно
Что не входит в цену
- Стоимость отеля в Фресно
- Окончание тура в Сан-Франциско (за доп. плату)
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Лос-Анджелесе
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
