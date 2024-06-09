Индивидуальная
2 дня
Парки Йосемити и Секвойя
Начало: Ваше место пребывания в Лос-Анджелесе
«Этот тур специально разработан для любителей природы, красивейших пейзажей и пеших прогулок»
Расписание: Каждый день
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
от $2 250 за всё до 3 чел.
Авторский тур
4 дня
Марсианские каньоны и оазисы США с выездом из Лас-Вегаса
Увидеть лучшие природные локации в 4 национальных парках и прочувствовать атмосферу Дикого Запада
Начало: Г. Лас-Вегас, 10:00
«Встречаемся в Лас-Вегасе в 10:00 и сразу отправляемся за город к природным достопримечательностям»
22 авг в 10:00
$1 390 за человека
Авторский тур
6 дней
Знаменитые каньоны США и Лас-Вегас: тур в мини-группе
Увидеть природные богатства страны, побывать в местах из фильмов и прокатиться по дороге 66
Начало: Г. Лас-Вегас, в течение дня
«За 6 дней увидим 6 каньонов, излюбленную режиссёрами долину Монументов, посетим 3 национальных парка и искупаемся в чистейшем озере Пауэлл — идеальный тур для любителей природы, панорамных видов с высоты и кинематографичных кадров»
17 июня в 14:00
31 авг в 14:00
$2 100 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лас-Вегасу в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные туры этой рубрики в Лас-Вегасе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Лас-Вегасе в июне 2024
Сейчас в Лас-Вегасе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 1 390 до 2 250.
Туры на русском языке в Лас-Вегасе (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», цены от $1390. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август