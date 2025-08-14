6 каньонов США и места из фильмов: тур в мини-группе
Увидеть одно из семи чудес природы из списка CNN, посетить Радиатор-Спрингс и долину из вестернов
Начало: Г. Лас-Вегас, 10:00
14 авг в 08:00
7 окт в 08:00
$1825 за человека
Марсианские каньоны и оазисы США с выездом из Лас-Вегаса
Увидеть лучшие природные локации в 4 национальных парках и прочувствовать атмосферу Дикого Запада
Начало: Г. Лас-Вегас, 10:00
28 авг в 08:00
$1750 за человека
Мощь стихий: индивидуальный тур из Лас-Вегаса к каньонам, скалам, нацпаркам Юты и Аризоны
Посетить Гранд-Канон, Подкову и Антилопу, погулять по "Брайсу" и "Зайону", увидеть места киносъёмок
Начало: Аэропорт или место вашего проживания в Лас-Вегасе,...
6 июн в 10:00
13 июн в 10:00
$2550 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лас-Вегасу в категории «3-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Лас-Вегасе
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Лас-Вегасе в мае 2025
Сейчас в Лас-Вегасе в категории "3-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 1750 до 2550.
Туры на русском языке в Лас-Вегасе (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «3-дневные туры», цены от $1750. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль