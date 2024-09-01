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5 дней
6 каньонов США и места из фильмов: в мини-группе
Увидеть одно из семи чудес природы из списка CNN, посетить Радиатор-Спрингс и долину из вестернов
Начало: Г. Лас-Вегас, 10:00
1 сен в 10:00
17 окт в 10:00
$1 750 за человека
4 дня
Марсианские каньоны и оазисы США с выездом из Лас-Вегаса
Увидеть лучшие природные локации в 4 национальных парках и прочувствовать атмосферу Дикого Запада
Начало: Г. Лас-Вегас, 10:00
22 авг в 10:00
8 сен в 10:00
$1 495 за человека
6 дней
Знаменитые каньоны США и Лас-Вегас: тур в мини-группе
Увидеть природные богатства страны, побывать в местах из фильмов и прокатиться по дороге 66
Начало: Г. Лас-Вегас, в течение дня
31 авг в 14:00
16 окт в 14:00
$2 100 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лас-Вегасу в категории «Летние»
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