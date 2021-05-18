Полезная информация о Лейк-Хавасу-Сити
Что нужно знать о Лейк-Хавасу-Сити: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Лейк-Хавасу-Сити
14:4856
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Лейк-Хавасу-Сити
|По-английски
|Lake Havasu City
|Население города
|53 553 чел.
|Аэропорт
|Municipal HII (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Phoenix
|Средняя высота
|228 м. от уровня моря