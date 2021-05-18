Всё о Лейк-Хавасу-Сити

Полезная информация о Лейк-Хавасу-Сити

Что нужно знать о Лейк-Хавасу-Сити: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Лейк-Хавасу-Сити
14:4856
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаЛейк-Хавасу-Сити
По-английскиLake Havasu City
Население города53 553 чел.
АэропортMunicipal HII (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Phoenix
Средняя высота228 м. от уровня моря

Где находится Лейк-Хавасу-Сити на карте